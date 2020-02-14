Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
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Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

РБК07:38

«Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

Интерфакс05:45

«Газпром» подписал с Минском протокол о ценах на поставки газа

Известия06:26

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

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Коммерсантъ06:07

«Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

ТАСС06:38

Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ

Российская газета06:24
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 16:12, Ашберн
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

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Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
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Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

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На гербе Белоруссии Россию заменят на очертания Европы

Изменения являются художественными: контур Евразии, где видно Россию, заменят на очертания Европы.
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Глава СБР Владимир Драчев заявил, что IBU открыл новое дело в отношении биатлониста Евгения Устюгова, который подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАCC.
ProstoProSport вчера в 09:11
Политика

Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи своей стране в сфере обороны, сообщил в пятницу на брифинге сенатор США Джон Баррас.
РИА Новости 09:44
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский переехал в США

Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил, что уехал жить в США.
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В Северной Осетии человек погиб в результате конфликта со стрельбой

Один человек погиб, другой пострадал в результате конфликта, перешедшего в перестрелку в Северной Осетии.
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Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
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Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
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«Ювентус» хочет заполучить Икарди в обход «Интера»

Туринский «Ювентус» предстоящим летом намерен усилить линию атаки нападающим миланского «Интера» Мауро Икарди, который сейчас выступает на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», сообщает Sport Mediaset.
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NASA вновь перенесло запуск грузового корабля Cygnus к МКС

Американское Национальное управление аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что переносит старт ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus, который должен был отправиться к МКС, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 15:42
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Продажи кроссовера Skoda Karoq начались в России

Что касается начала российских продаж кроссовера Skoda Karoq, то его предлагают в комплектации Ambition и Style.
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Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством

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Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.
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Общество

В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
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В Балаклаве нашли генуэзский арсенал

В одной из башен генуэзской крепости Чембало (современная Балаклава, Крым) археологи обнаружили крупный арсенал XV века.
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Эксперт прокомментировал начало сборки первого серийного Ил-114-300

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал начало сборки первого серийно производимого самолёта Ил-114-300.
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 10:55
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