Будьте в Плюсе

«Газпром» допустил дальнейшее повышение цен на газ

В российской газовой компании уточнили, что причины роста цен находятся не в сфере холдинга.
Московский Комсомолец
В «Газпроме» допустили дальнейшее увеличение стоимости газа, который 7 марта достиг исторического рекорда.
Московский Комсомолец
«Наша компания обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа», - говорится в заявлении.
Комсомольская правда
Аналогичной позиции в организации будут придерживаться и по долгосрочным контрактам.
ГлобалМСК.ру

Подробнее о событии

«Газпром» допустил дальнейшее повышение цен на газ
Московский Комсомолецвчера в 11:32
«Газпром»: рекордные цены на газ в Европе не связаны с деятельностью компании
RT на русскомвчера в 11:25
«Газпром» допустил дальнейший рост цен на газ в Европе
Газета.Ruвчера в 10:41
«Газпром» допустил дальнейший рост цен на газ в Европе
Banki Loansвчера в 10:51
«Газпром» допустил дальнейший рост цен на газ
ТАССвчера в 10:47
«Газпром» допустил дальнейший рост цен на газ
ГлобалМСК.рувчера в 11:12
«Газпром» сделал заявление после скачка цен на газ на ключевом газовом хабе Европы
Внешнеэкономические связивчера в 10:08

Интересное

Путин объявил о выплатах семьям с детьми от восьми до 16 лет

«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сообщил он.
РБК17:01

Эксперт: новые санкции Южной Кореи против России могут привести к прекращению торговли

"Хотя Южная Корея и добилась исключения своих технологических компаний из-под экспортных санкций против России, следствием новых южнокорейских антироссийских санкций может стать сокращение и даже полное прекращение торговли между нашими странами", — прокомментировал ситуацию аналитик Осадчий.
РИА Новостивчера в 05:40

Макрон призвал относиться с уважением к России и её народу

«Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу», — приводит ТАСС слова Макрона на его предвыборном собрании.
RT на русскомвчера в 15:01

Bloomberg назвал Россию мировым лидером по количеству санкций

За несколько дней с признания независимости ДНР и ЛНР и начала военной спецоперации на Украине Россия стала страной-лидером по числу введенных против нее санкций.
РБК18:51

Новак: Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа по «Северному потоку-1»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа по «Северному потоку-1».
Lenta.ru17:20

Президент России поздравил женщин с Международным женским днём

Президент России от всей души поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал им быть окружёнными вниманием и душевным теплом близких людей, и чтобы к женщинам возвращались доброта и участие, которые они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.
REGNUM18:03

В Азии обнаружили останки самого древнего в мире стегозавра

Новый вид стегозавра, окаменелые останки которого являются самыми древними в мире, найден на территории Азии, согласно исследованию, опубликованному 4 марта в Journal of Vertebrate Paleontology.
ИА Красная Весна5 марта в 11:25

Богомолов и Собчак с сыном уехали в Израиль на фоне событий на Украине

Напомним, на прошлой неделе Ксению Собчак обвинили в эмиграции из России на фоне спецоперации на Украине, когда журналистка с сыном Платоном вылетела в Турцию эконом-классом.
ГЛАС.RUвчера в 07:25

Генсек Мацуно: Япония заявила России протест из-за внесения в список недружественных стран

Правительство Японии направило протест России в связи с внесением ее Москвой в список недружественных стран и территорий, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
РИА Новости21:39

Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию с гумкоридорами на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине.
РИА Новостивчера в 14:59