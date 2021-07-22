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«Газпром» допустил дальнейшее увеличение объема транзита газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году.
ТАСС
Миллер добавил, что газопровод гарантирует соответствие современным экологическим требованиям.
Радио Маяк
В совместном заявлении Киев и Варшава подчеркнули, что решение США и Германии создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Центральной Европы.
РБК
Представитель российского МИДа Мария Захарова после объявления о соглашении говорила, что России странно слышать заявления об обязательном транзите газа через Украину на десять лет без учета экономической составляющей.
РБК

С чего всё началось

«Газпром» готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

"Газпром" готов транспортировать через Украину после 2024 года газ для поставки по новым контрактам, говорится в комментарии председателя правления Алексея Миллера.
Интерфаксвчера в 11:52

Подробнее о событии

В «Газпроме» заявили о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2024 года

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Вариант наращивания поставок газа через Украину не исключают в «Газпроме»

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«Газпром» допустил дальнейшее увеличение объема транзита газа через Украину

ТАССвчера в 11:58

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