«Ъ»: продажи кнопочных телефонов в России выросли за I полугодие 2021 года на 6,7%

Продажи кнопочных телефонов в России за шесть месяцев 2021 года увеличились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, за это время было продано 3,1 млн штук, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании "Связной".