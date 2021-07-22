Представитель российского МИДа Мария Захарова после объявления о соглашении говорила, что России странно слышать заявления об обязательном транзите газа через Украину на десять лет без учета экономической составляющей.
Аналитики считают, что причина такого резкого роста ранней просрочки в том, что "многие банки в стремлении нарастить выдачу автокредитов ослабили требования своих кредитных политик, что привело к увеличению выдачи автокредитов в предыдущие месяцы и, как следствие, росту ранней просроченной задолженности сейчас".
Продажи кнопочных телефонов в России за шесть месяцев 2021 года увеличились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, за это время было продано 3,1 млн штук, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании "Связной".
Сильные дожди в Забайкальском крае в пятницу привели к обрушению железнодорожного моста на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.