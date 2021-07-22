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«Газпром» допустил дальнейшее увеличение объема транзита газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году.
ТАСС
Миллер добавил, что газопровод гарантирует соответствие современным экологическим требованиям.
Радио Маяк
Объёмы также зависят от состояния украинской трубопроводной системы.
News.ru
Представитель Госдепартамента США сообщил, что стороны намеренно не стали конкретизировать в сделке по «Северному потоку-2», какие именно действия России приведут к этому, чтобы не «давать России "дорожную карту"».
Коммерсантъ

С чего всё началось

«Газпром» допустил дальнейшее увеличение объема транзита газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году. Но этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам, заявил журналистам Миллер.
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