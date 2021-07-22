Представитель Госдепартамента США сообщил, что стороны намеренно не стали конкретизировать в сделке по «Северному потоку-2», какие именно действия России приведут к этому, чтобы не «давать России "дорожную карту"».
Глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году. Но этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам, заявил журналистам Миллер.
В памятке Минздрава говорится, что для своевременного выявления этих и других осложнений после перенесенного COVID-19 с 1 июля в стране началась углубленная диспансеризация, которую можно пройти в поликлинике по месту жительства.
Сергей Волков: Старт частному космическому туризму дан уже давно, когда первые частные туристы полетели на отечественных кораблях «Союз» – уже больше десяти человек слетало в космос по туристическим путевкам.