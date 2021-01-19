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«Газпром» допустил отказ от достройки «Северного потока – 2»

«Газпром» допустил приостановку или полный отказ от проекта «Северный поток – 2», строительство которого уже завершено более чем на 90%. Об этом компания сообщила 18 января в проспекте к размещению евробондов.В источнике
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РИА Новости

«Газпром» ответил на сообщения об отказе достраивать «Северный поток — 2»

Проект "Северный поток - 2" находится под сильным санкционным давлением, но "Газпром" намерен его завершить, сообщил в ходе конференц-колла для инвесторов топ-менеджер компании.
РИА Новостивчера в 09:20
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«Газпром» отреагировал на данные об отказе достраивать «Северный поток-2»

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«Газпром» заявил о намерении завершить «Северный поток-2» вопреки давлению

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Садальский отреагировал на обвинения в скандальном поведении на похоронах Грачевского

Садальский отметил, что он ни одного слова не сказал журналистам о Грачевском на прощании с режиссером, но его обвинили в скандале, который якобы был устроен на прощании.
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