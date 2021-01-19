«Газпром» допустил приостановку или полный отказ от проекта «Северный поток – 2», строительство которого уже завершено более чем на 90%. Об этом компания сообщила 18 января в проспекте к размещению евробондов.

С чего всё началось «Газпром» ответил на сообщения об отказе достраивать «Северный поток — 2» Проект "Северный поток - 2" находится под сильным санкционным давлением, но "Газпром" намерен его завершить, сообщил в ходе конференц-колла для инвесторов топ-менеджер компании. РИА Новости вчера в 09:20