«Газпром» допустил отказ от достройки «Северного потока – 2»
«Газпром» допустил приостановку или полный отказ от проекта «Северный поток – 2», строительство которого уже завершено более чем на 90%. Об этом компания сообщила 18 января в проспекте к размещению евробондов.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» предупредил о рисках приостановки или сворачивания проекта газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) из-за политического давления, сообщило
агентство Reuters со ссылкой на проспект эмиссии еврооблигаций компании.
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Национальная служба новостейвчера в 09:36