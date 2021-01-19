Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

«Газпром» допустил отказ от достройки «Северного потока – 2»

«Газпром» допустил приостановку или полный отказ от проекта «Северный поток – 2», строительство которого уже завершено более чем на 90%. Об этом компания сообщила 18 января в проспекте к размещению евробондов.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» предупредил о рисках приостановки или сворачивания проекта газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) из-за политического давления, сообщило
 агентство Reuters со ссылкой на проспект эмиссии еврооблигаций компании.
РБКвчера в 04:41
Подробнее о событии
Lenta.ru

«Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря

Lenta.ru16:01
РИА Новости

«Газпром» ответил на сообщения об отказе достраивать «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 09:20
Взгляд.ру

В Газпроме заявили о намерении достроить «Северный поток – 2»

Взгляд.рувчера в 09:23
Коммерсантъ

«Газпром» заявил о намерении завершить «Северный поток-2» вопреки давлению

Коммерсантъвчера в 09:31
Национальная служба новостей

СМИ сообщили о намерении «Газпрома» достроить «Северный поток — 2»

Национальная служба новостейвчера в 09:36
ТАСС

«Газпром» допустил приостановку «Северного потока - 2» из-за политических рисков

ТАССвчера в 04:46
РБК

«Газпром» предупредил о рисках приостановки стройки «Северного потока —2»

РБКвчера в 04:41

Ашурков назвал восемь человек, которые должны попасть под санкции за арест Навального

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков перечислил восемь человек, которые должны попасть под новые санкции Запада в связи с арестом Алексея Навального.
CT newsвчера в 05:02

Алексей Навальный доставлен в СИЗО «Матросская Тишина»

В СИЗО «Матросская тишина» был доставлен оппозиционер Алексей Навальный, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников 19 января в своем Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 00:31