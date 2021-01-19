«Газпром» допустил приостановку или полный отказ от проекта «Северный поток – 2», строительство которого уже завершено более чем на 90%. Об этом компания сообщила 18 января в проспекте к размещению евробондов.

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С чего всё началось «Газпром» предупредил о рисках приостановки или сворачивания проекта газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2) из-за политического давления, сообщило агентство Reuters со ссылкой на проспект эмиссии еврооблигаций компании. РБК вчера в 04:41