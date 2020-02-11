Энергетика
Известия«Газпром» допустил снижение цены на газ для Европы
Средняя цена на российский газ, экспортируемый в Европу, в текущем году может снизиться до $175–185 за 1 тыс. куб. м. Об этом 11 февраля заявила заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Елена Бурмистрова.
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"Газпром" ожидает повышение цен на газ в Европе уже в 2021 году. Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.ТАССвчера в 10:32
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Экономика
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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
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Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
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Президентская квота в Совете Федерации может быть расширена до 30 человек, причем семь из них будут назначаться пожизненно.
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Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей
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Происшествия
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Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature, в испанской провинции Уэска в пещере Эль-Трокс были обнаружены останки 9 человек, из них четырех детей.
Общество
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Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Шоу-бизнес
Бывший муж Памелы Андерсон рассказал об их 12-дневном браке
Бывший муж актрисы и модели Памелы Андерсон продюсер Джон Питерс рассказал об их браке, который продлился 12 дней.
Политика
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Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Армия и оружие
Турция перебросила дополнительные воинские подразделения в Сирию
Военные создают пункт наблюдения около Алеппо. Турция перебросила дополнительные воинские подразделения в Сирию.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил компромисс: возобновить перекачку воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Происшествия
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Телеканал РЕН ТВ уточняет, что малыша нашел в переходе станции метро «Парк Победы» слесарь-электрик. Младенец был завернут в одеяло.
Политика
На Украине предложили продать земли США для «защиты» от России
Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Общество
В ВОЗ называют распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, процесс распространения вируса в ближайшее время может ускориться.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Общество
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Федеральная прокуратура Германии повторно арестовала россиянина, подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине.
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В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Футбол
Форвард «Барселоны» Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020
Нападающий «Барселона» Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Футбол
«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на третий сбор
По сравнению с прошлым сбором в Катаре произошли изменения в составе: защитник Малкольм Баду и полузащитник Максим Глушенков будут тренироваться со «Спартаком-2» в Турции, а полузащитник Никита Бакалюк отправился в юношескую сборную России.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась домашним фото с мужем
Вместе с мужем и дочерью Кристина Орбакайте провела вечер перед телевизором, смотря церемонию вручения премии «Оскар».