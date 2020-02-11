Средняя цена на российский газ, экспортируемый в Европу, в текущем году может снизиться до $175–185 за 1 тыс. куб. м. Об этом 11 февраля заявила заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Елена Бурмистрова.

«Газпром» допустил снижение цены на газ для Европы

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