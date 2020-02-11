Энергетика

ИзвестияИзвестия«Газпром» допустил снижение цены на газ для Европы

Средняя цена на российский газ, экспортируемый в Европу, в текущем году может снизиться до $175–185 за 1 тыс. куб. м. Об этом 11 февраля заявила заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Елена Бурмистрова.
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«Газпром» готовится к падению цен

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«Газпром» назвал экспортную цену на газ в бюджете на 2020 год

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Взгляд.рувчера в 11:18
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