Энергетика

ИзвестияИзвестия«Газпром» допустил снижение цены на газ для Европы

Средняя цена на российский газ, экспортируемый в Европу, в текущем году может снизиться до $175–185 за 1 тыс. куб. м. Об этом 11 февраля заявила заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Елена Бурмистрова.
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«Газпром» ожидает повышение цен на газ в Европе в 2021 году

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В 2021 году цена на газ в Европе повысится — «Газпром»

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«Газпром» ожидает роста цен на газ в Европе в 2021 году

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:09, Ашберн
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.
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В Идлибе сбит вертолёт сирийской армии

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Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
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Гвардиола: дайте мне другую команду, не такую, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли он лучшим тренером в мире.
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Общество

Белоруссия перерабатывает последнюю нефть

Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
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ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
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Футболист с 1 февраля ходил с розовыми волосами, а теперь полностью избавился от растительности на голове.
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ЕР предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитники партии Единая Россия предложили врачам и полиции при медосвидетельствовании водителей учитывать также видимые признаки опьянения, а не только наличие опьяняющих или дурманящих веществ в организме.
РИА Дагестан 08 февраля в 04:26
Политика

На Украине назвали условие компромисса по Крыму

Глава фракции сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал условие компромисса по Крыму в эфире телеканала «Прямой».
Lenta.ru 13:45
Футбол

Де Хеа — самый высокооплачиваемый игрок АПЛ. Погба и Озил вошли в топ-5

Самым высокооплачиваемым игроком лиги является вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, зарабатывающий порядка 23 млн евро в год.
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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
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Происшествия

Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником

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Историка Соколова оставили в СИЗО до конца следствия

Обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется под арестом в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля 2020 года.
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Экс-супруг рассказал о 12-дневном браке с Андерсон

Напомним, что возрастная разница между экс-супругами составляет 22 года. Питерс расстался с Андерсон по смс.
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На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»

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Российская Премьер-Лига получит новое название

Новое название получит Российская Премьер-Лига, сообщает Веттіпд Іпsіdеr со ссылкой на свой источник.
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Общество

ФСБ потребовала от интернет-сервисов круглосуточный доступ к переписке пользователей

Летом 2019 года Федеральная служба безопасности разослала крупнейшим российским интернет-сервисам письма, в которых требовала установить оборудование, позволяющее сотрудникам спецслужб получить круглосуточный доступ к данным пользователей.
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Honor распродает популярные смартфоны со скидками до 8 тысяч рублей

На смартфон действует скидка в 8 тысяч рублей, а так же можно будет выбрать на выбор фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61 в качестве подарка.
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Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Онколог и доктор медицинских наук Александр Дорофеев рассказал о способах снизить риск развития рака.
Актуальные Новости 08 февраля в 02:02
Финансы

ЦБ передаст в госбюджет около 1,2 триллиона рублей

По словам источников издания, Банк России начнет передавать деньги бюджету с 2021 года.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

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Общество

Авиакомпания Air Italy будет ликвидирована

Владельцы авиакомпании Air Italy приняли решение о ее ликвидации, об этом сказано в их специальном заявлении, распространенном во вторник, 11 февраля.
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Футбол

«Ливерпуль» ответил на предложение вернуть Джеррарда для медали АПЛ

Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур отреагировал на просьбу болельщиков клуба, которые хотят вернуть бывшего капитана Стивена Джеррарда в состав мерсисайдцев, чтобы он получил золотую медаль АПЛ.
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Политика

Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
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Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Звезду телевидения Алену Водонаеву вызвали в полицию для беседы по поводу провокационного поста в Instagram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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Хоккей

«Спартак» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Московский "Спартак" на своем льду одержал волевую победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
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Авто

Бинотто: Ferrari уделила особое внимание прижимной силе

Новый автомобиль команды Ferrari может выглядеть похожим на машину-предшественницу, но на деле конструкторам итальянского коллектива пришлось серьезно доработать конструкцию болида в большинстве ключевых областей.
Motorsport.com Россия 13:15
Футбол

Криштиану Роналду показал, как качает пресс, присматривая за детьми

Сам футболист утверждает, что его сын родился от двух суррогатных матерей-мексиканок (одна предоставила яйцеклетку, другая выносила ребенка) в частной клинике во Флориде.
Летидор 02:40
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