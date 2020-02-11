Энергетика

ИзвестияИзвестия«Газпром» допустил снижение цены на газ для Европы

Средняя цена на российский газ, экспортируемый в Европу, в текущем году может снизиться до $175–185 за 1 тыс. куб. м. Об этом 11 февраля заявила заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Елена Бурмистрова.
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«Газпром» может снизить цену на газ для Европы

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«Газпром» допустил снижение цены на газ для Европы

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«Газпром» ожидает повышение цен на газ в Европе в 2021 году

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«Газпром» сократил поставки газа в Европу

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«Газпром» объяснил снижение транзита газа через Украину в январе

Rambler News Service11:47

В 2021 году цена на газ в Европе повысится — «Газпром»

Красная весна11:02

Газпром анонсировал рост цен на газ в Европе

Взгляд.ру10:19
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 16:38, Ашберн
Политика

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.
РБК 16:16
Армия и оружие

США и Украина выполнят наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия США и Украины в период с 10 по 14 февраля выполнит наблюдательный полет над территорией России, сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Газета.Ru вчера в 08:42
Общество

Представитель Брюна назвала сообщения СМИ о мошенничестве глупостью

Представитель главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна отказалась комментировать сообщения СМИ о якобы причастности Брюна к делу о мошенничестве в связи с введением нового порядка медосвидетельствования для водителей.
РИА Новости 11:55
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН вчера в 01:00
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье

ТАСС 14:09
Культура

Собчак отреагировала на критику своего нового шоу «Док-ток»

Новый формат вечернего шоу «Док-ток» на Первом канале заключается в том, что в эфире происходит реконструкция событий.
ФАН 11:32
Кино

Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»

Аргументы и Факты вчера в 16:05
Гаджеты

Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip.
RT на русском 15:01
Политика

Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Интерфакс 15:08
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.
Моя Москва.онлайн 04:53
Политика

Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Lenta.ru 16:10
Экономика

Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов

Новый День 02:27
Общество

Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов на самолёты

Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.
RT на русском 12:21
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз

Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Вокруг ТВ 04:56
Культура

Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
Piter.tv вчера в 11:17
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
REGNUM вчера в 10:50
Происшествия

Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция

По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
REGNUM 06:25
Происшествия

Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.
Газета.Ru 14:05
Шоу-бизнес

Больной раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

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Кино

Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов

Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Мой Брянск 12:38
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«Спартак» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Московский "Спартак" на своем льду одержал волевую победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:07
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru 15:22
Экономика

ЦБ продаст правительству акции Сбербанка

Для выхода ЦБ из капитала Сбербанка разработан законопроект, его уже направили в правительство.
РИА Новости 08:11
Армия и оружие

Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:08
Политика

Зеленский сменил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Коммерсантъ 05:09
Экономика

«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год

Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Коммерсантъ 11:54
Общество

Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Происшествия

В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»

На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.
Коммерсантъ 14:49
Космос

Рогозин поздравил SpaceX c наймом экс-главы пилотируемых программ NASA

«Поздравляю компанию SpaceX с приглашением на работу выдающегося специалиста-инженера, бывшего руководителя пилотируемой программы NASA Уильяма Герстенмайера», — написал Рогозин.
Красная весна 16:31
Шоу-бизнес

Бывший супруг Памелы Андерсон рассказал об их двенадцатидневном браке

Как сообщает издание Page Six, мужчина который сумел ощутить на себе все прелести и невзгоды брака за 12 дней решил наконец-то рассказать, в чем была причина столь быстрого развода.
Телепрограмма 10:03
Как работают Яндекс.Новости?
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