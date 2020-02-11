Средняя цена на российский газ, экспортируемый в Европу, в текущем году может снизиться до $175–185 за 1 тыс. куб. м. Об этом 11 февраля заявила заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Елена Бурмистрова.

«Газпром» допустил снижение цены на газ для Европы

Общество Бесплатные сайты для россиян обойдутся в 150 миллиардов рублей в год По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.

Космос NASA объявило набор астронавтов для полетов на Луну и Марс Пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщила о старте в марте 2020 года нового набора астронавтов поколения Artemis.

Шоу-бизнес Бывший супруг Памелы Андерсон рассказал об их двенадцатидневном браке Как сообщает издание Page Six, мужчина который сумел ощутить на себе все прелести и невзгоды брака за 12 дней решил наконец-то рассказать, в чем была причина столь быстрого развода.

Энергетика Urals дешевеет в долларах и рублях В понедельник, 10 февраля, рублевая цена российский нефти Urals впервые за два года опустилась ниже уровня 3,4 тыс. руб. за баррель.

Политика СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.

Происшествия В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.

Политика Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

Общество Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы» Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.

Политика Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.

Наука В Канаде обнаружен новый вид тираннозавра Группа ученых из Королевского Тирреловского палеонтологического музея в Канаде обнаружили останки неизвестного вида тираннозавра - Thanatotheristes degrootorum («Жнец смерти»).

Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.

Общество Верховный суд предложил передать присяжным дела предпринимателей «Учитывая, что суды России имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, в материалах дела которых отсутствуют сведения, составляющие гостайну», — отметил Лебедев.