Энергетика

ИзвестияИзвестия«Газпром» допустил снижение цены на газ для Европы

Средняя цена на российский газ, экспортируемый в Европу, в текущем году может снизиться до $175–185 за 1 тыс. куб. м. Об этом 11 февраля заявила заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Елена Бурмистрова.
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с чего всё началось

«Газпром» ожидает повышение цен на газ в Европе в 2021 году

"Газпром" ожидает повышение цен на газ в Европе уже в 2021 году. Об этом сообщила глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на Дне инвестора компании в Нью-Йорке.
ТАСС10:32

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«Газпром» может снизить цену на газ для Европы

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«Газпром» допустил снижение цены на газ для Европы

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«Газпром» сократил поставки газа в Европу

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В 2021 году цена на газ в Европе повысится — «Газпром»

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Газпром анонсировал рост цен на газ в Европе

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Выявлена связь между уровнем тестостерона и риском развития рака

Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.
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СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
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Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками

До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.
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Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

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В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником

В Астрахани региональное управление СК России инициировало проверку информации о ЧП в одной из городских школ.
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Транспортное приложение «Волга» дорабатывается с учетом пожеланий пользователей

Мобильное приложение «Волга», которым можно воспользоваться при оплате проезда на новых автобусах с символикой «Транспорт Верхневолжья», дорабатывается с учетом пожеланий пользователей.
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Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда

Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
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Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги своей работы в лондонском клубе, а также признался, что хочет снова тренировать в английской лиге.
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Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
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Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

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Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
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Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
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Samsung представила новые смартфоны Galaxy

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Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
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Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей»

Время начала матча — 20:30 мск. Ранее сообщалось, что Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 23-го тура Примеры с «Севильей».
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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
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Количество погибших от коронавируса в Китае превысило тысячу человек

Более 4-х тысяч человек выздоровели, - сообщают китайские власти.
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Telegram позволил создавать сайты на базе TON

Технически новинка является сервисом создания обычных сайтов, но с доступом через пространство TON.
OAnews 09 февраля в 21:01
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Вводный ролик коопертивного шутера Outriders, который выйдет в конце года на PS5 и Xbox Series X

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Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
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Армия и оружие

Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году

Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
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Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles

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Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
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На улицах США замечен похожий на Т-90 танк

На улицах США замечена боевая машина, которая по виду напоминает российский танк Т-90.
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Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
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В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая

Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".
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Медбрат из Перми признался в авторстве постов об убийстве ветеранов

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