Один из собеседников РБК в «Газпроме» утверждает, что возражений против этого предложения Хомякова в администрации компании нет, но окончательное решение должно быть подписано в декабре. Как следует из письма, на индексацию зарплат планируется потратить 62,8 млрд руб. в 2022 году.

РБК вчера в 05:00