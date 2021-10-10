Будьте в Плюсе

«Газпром» допустил трату более 60 млрд рублей на индексацию зарплат

Корпорация «Газпром» в следующем году может направить на индексацию зарплат своим сотрудникам 62,8 миллиарда рублей.
Компания
Повышение составит 7,5% и превысит уровень инфляции.
Компания
Как следует из письма, на индексацию зарплат планируется потратить 62,8 млрд руб. в 2022 году.
РБК
В первом полугодии 2021 года чистая прибыль «Газпрома» по МСФО выросла почти в 22 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 995,521 млрд руб.
РБК

С чего всё началось

«Газпром» проиндексирует зарплаты сотрудникам выше инфляции
Один из собеседников РБК в «Газпроме» утверждает, что возражений против этого предложения Хомякова в администрации компании нет, но окончательное решение должно быть подписано в декабре. Как следует из письма, на индексацию зарплат планируется потратить 62,8 млрд руб. в 2022 году.
РБКвчера в 05:00

Подробнее о событии

Работникам «Газпрома» проиндексируют зарплаты выше уровня инфляции
Говорит Москвавчера в 07:22
Глава «Газпрома» Миллер поддержал идею проиндексировать зарплаты сотрудникам на 7,5%
ПРАЙМвчера в 05:21
Работникам «Газпрома» проиндексируют зарплаты выше инфляции
Коммерсантъвчера в 06:57
«Газпром» повысит зарплаты сотрудникам на 7,5% в 2022 году выше уровня инфляции
Banki Loansвчера в 06:35
«Газпром» потратит на индексацию зарплат своим сотрудникам в 2022 году 62 миллиарда рублей
Lenta.ruвчера в 05:57
«Газпром» может потратить на индексацию зарплат более 60 млрд рублей
Ведомостивчера в 06:59
«Газпром» проиндексирует зарплаты сотрудникам выше инфляции
РБКвчера в 05:00

Интересное

В Минздраве уточнили, что 16 человек погибли при крушении самолета в Татарстане

"По предварительным данным на 11 утра (мск), в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации", - говорится в сообщении.
ТАСС04:48

В МИД заявили, что США исключили часть россиян из списка санкций в обмен на визит Нуланд

Виктория Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
РИА Новости10:06

Представитель МИД РФ Захарова раскритиковала «Эхо Москвы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала блогера Лизу Лазерсон, которая в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что евреям в СССР жилось якобы очень плохо и именно поэтому правильно ФРГ решило выплатить компенсации только жителям блокадного Ленинграда еврейской национальности.
REGNUM06:49

Политолог Дубови: позиция Австрии по «Северному потоку-2» не изменится после ухода Курца

Научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови в интервью РИА Новости рассказал, как повлияет отставка с поста федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца на отношение страны к «Северному потоку-2».
Lenta.ruвчера в 15:59

Во Внуково задержали гражданина Грузии, скрывавшегося от депортации

"Сегодня сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту Внуково в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый гражданин Грузии 1971 года рождения, который 30 сентября, стремясь избежать депортации, скрылся из аэропорта Внуково", - сказали в ведомстве.
ТАСС09:40