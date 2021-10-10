Один из собеседников РБК в «Газпроме» утверждает, что возражений против этого предложения Хомякова в администрации компании нет, но окончательное решение должно быть подписано в декабре. Как следует из письма, на индексацию зарплат планируется потратить 62,8 млрд руб. в 2022 году.
"По предварительным данным на 11 утра (мск), в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации", - говорится в сообщении.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала блогера Лизу Лазерсон, которая в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что евреям в СССР жилось якобы очень плохо и именно поэтому правильно ФРГ решило выплатить компенсации только жителям блокадного Ленинграда еврейской национальности.
Научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови в интервью РИА Новости рассказал, как повлияет отставка с поста федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца на отношение страны к «Северному потоку-2».
"Сегодня сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту Внуково в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый гражданин Грузии 1971 года рождения, который 30 сентября, стремясь избежать депортации, скрылся из аэропорта Внуково", - сказали в ведомстве.