«Газпром» досрочно возобновил поставки в Турцию по «Голубому потоку»
Плановая остановка черноморского газопровода "Голубой поток" из России в Турцию была завершена досрочно.
В 2017 году газопровод работал со 100%-ной загрузкой, прокачав 15,8 млрд куб. м. В 2020 году "Газпром" поставил по газопроводу 8,76 млрд куб. м газа.
Турция получает российский газ по двум морским газопроводам – через недавно построенный взамен украинского транзита газопровод "Турецкий поток" (снабжает газом также страны юга Европы) и "Голубой поток".