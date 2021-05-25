Авторы Hatred делают мрачный боевик вместе с создателями Brazzers: The Game

Игра, которую создают совместно две польские студии, носит рабочее название Orange 2. Она будет мрачной и кровавой, и глава Destructive Creations уверяет, что она придётся по вкусу поклонникам Hatred — хотя это и не Hatred 2. Идея Orange 2 принадлежит Destructive Creations, и, хотя обе студии находятся в тесном взаимодействии, у Intermarum будет определённая творческая свобода.