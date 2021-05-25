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«Газпром» досрочно возобновил поставки в Турцию по «Голубому потоку»

Плановая остановка черноморского газопровода "Голубой поток" из России в Турцию была завершена досрочно.
Интерфакс
В сутки магистраль может перекачивать 47,355 млн куб. м газа.
Интерфакс
В 2017 году газопровод работал со 100%-ной загрузкой, прокачав 15,8 млрд куб. м. В 2020 году "Газпром" поставил по газопроводу 8,76 млрд куб. м газа.
Интерфакс
Турция получает российский газ по двум морским газопроводам – через недавно построенный взамен украинского транзита газопровод "Турецкий поток" (снабжает газом также страны юга Европы) и "Голубой поток".
Интерфакс

Подробнее о событии

«Газпром» досрочно возобновил поставки в Турцию по «Голубому потоку»

Интерфакс14:19

«Газпром» возобновил поставки газа в Турцию по «Голубому потоку»

Известия14:50

«Газпром» возобновил поставки по «Голубому потоку» в Турцию

Московские новости15:30
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