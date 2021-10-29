«"Газпром" достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России — 72,638 млрд куб. м… Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября»,— указано на сайте «Газпрома».
Представители «Газпрома» и Молдавии на переговорах в Санкт-Петербурге продлили контракт о поставках российского газа на пять лет, сообщают «Газпром» и молдавское Министерство инфраструктуры и регионального развития в Facebook.
За последние несколько лет московская Госавтоинспекция существенно обновила свой служебный автопарк, который пополнили самые разные автомобили — от патрульных машин на базе бюджетных моделей до супербайков и премиум-седанов с форсированными моторами.