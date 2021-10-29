Молдавия и «Газпром» подписали контракт на поставки газа на пять лет

Представители «Газпрома» и Молдавии на переговорах в Санкт-Петербурге продлили контракт о поставках российского газа на пять лет, сообщают «Газпром» и молдавское Министерство инфраструктуры и регионального развития в Facebook.