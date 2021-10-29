Будьте в Плюсе

«Газпром» достиг планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах

«"Газпром" достиг заданного уровня оперативного резерва газа в подземных хранилищах на территории России — 72,638 млрд куб. м… Работа по закачке газа в российские ПХГ продолжится до 8 ноября»,— указано на сайте «Газпрома».
Коммерсантъ
Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 млн куб. м.
Интерфакс
В компании отметили, что работа по закачке голубого топлива в ПХГ продлится до 8 ноября.
Российская газета
27 октября президент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить объемы газа в ПХГ в Европе после того, как будут наполнены российские хранилища.
Ведомости

Подробнее о событии

«Газпром» достиг заданного уровня оперативного резерва газа в ПХГ России
Интерфаксвчера в 09:58
«Газпром» достиг необходимого уровня оперативного резерва газа в хранилищах России
RT на русскомвчера в 10:10
«Газпром» достиг планового уровня объемов газа в хранилищах России
Комсомольская правдавчера в 09:58
«Газпром» сообщил о достижении целевого уровня запасов в российских хранилищах
Коммерсантъвчера в 10:41
«Газпром» достиг целевого уровня запасов в ПХГ России в 72,6 млрд куб. м
ТАССвчера в 09:51
«Газпром» достиг планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах
ПРАЙМвчера в 09:49
«Газпром» заполнил оперативный резерв газа в России
Traid24вчера в 09:47

Интересное

Молдавия и «Газпром» подписали контракт на поставки газа на пять лет

Представители «Газпрома» и Молдавии на переговорах в Санкт-Петербурге продлили контракт о поставках российского газа на пять лет, сообщают «Газпром» и молдавское Министерство инфраструктуры и регионального развития в Facebook.
Коммерсантъвчера в 14:34
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Супербайки, BMW и «спецагент». В ГИБДД рассказали о своем автопарке

За последние несколько лет московская Госавтоинспекция существенно обновила свой служебный автопарк, который пополнили самые разные автомобили — от патрульных машин на базе бюджетных моделей до супербайков и премиум-седанов с форсированными моторами.
AutoNewsвчера в 11:24