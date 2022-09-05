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Газпром: эксплуатация неисправной турбины на «Портовой» создаёт риск взрыва

Использование газоперекачивающего агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» без устранения выявленных дефектов создаёт риск пожара или взрыва, заявили 5 сентября в пресс-службе «Газпрома».
REGNUM
Как отметили
 в «Газпроме», в июле текущего года, когда проводились регламентные работы на ГПА, утечка масла выявлена не была.
Профиль
«Газпром» объявил об очередной приостановке работы «Северного потока» из-за неисправностей на агрегате Siemens 2 сентября.
РБК
Siemens Energy, которая обслуживает газоперекачивающие агрегаты, 3 сентября заявила, что не видит технических причин для полной остановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток».
Forbes

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