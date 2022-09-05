REGNUMГазпром: эксплуатация неисправной турбины на «Портовой» создаёт риск взрываИспользование газоперекачивающего агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» без устранения выявленных дефектов создаёт риск пожара или взрыва, заявили 5 сентября в пресс-службе «Газпрома».REGNUMКак отметили в «Газпроме», в июле текущего года, когда проводились регламентные работы на ГПА, утечка масла выявлена не была.Профиль«Газпром» объявил об очередной приостановке работы «Северного потока» из-за неисправностей на агрегате Siemens 2 сентября.РБКSiemens Energy, которая обслуживает газоперекачивающие агрегаты, 3 сентября заявила, что не видит технических причин для полной остановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток».ForbesЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMВ ТатарстанеТК ЗвездаПолитическая ЭкспертизаНТВГазета.RuЦарьградВестник КавказаЭкономика сегодняПрофильLife.ruРБК ИнвестицииГлавный региональныйRTVIРБКRT на русскомИА Красная ВеснаИзвестияПодробнее о событии«Газпром» заявил о риске пожара из-за состояния агрегата «Северного потока»Известиявчера в 13:46«Газпром»: эксплуатация агрегата на «Портовой» без устранения дефектов создает риск взрываNews.ruвчера в 13:29В «Газпроме» предупредили о рисках возобновления прокачки газа по «Северному потоку»Газета.Ruвчера в 13:37«Газпром» заявил о риске пожара при использовании турбины для «Северного потока»Парламентская газетавчера в 13:30«Газпром»: дальнейшая эксплуатация «Северного потока» могла создать угрозу взрываLenta.ruвчера в 13:30«Газпром» объяснил остановку «Северного потока» угрозой взрываРБКвчера в 13:43«Газпром»: эксплуатация агрегата на «Портовой» без устранения дефектов создаёт риск взрываRT на русскомвчера в 13:09Показать ещёОценить516Поделиться