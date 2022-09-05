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«Газпром»: эксплуатация неисправных агрегатов на «Северном потоке» противоречит закону

Эксплуатация газоперекачивающего агрегата Trent 60 (ГПА) на компрессорной станции (КС) «Портовая» в связи с неисправностями противоречит нормам российского законодательства, сообщила
 пресс-служба «Газпрома» в своем Telegram-канале.
Ведомости
Как отмечается, «рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 градусов Цельсия, при этом температура воспламенения масла — около 288 градусов».
BFM.ru
Эксплуатация агрегата в неисправном состоянии противоречит российскому законодательству о промышленной безопасности опасных производственных объектов, к которым относится станция "Портовая", подчеркнули в "Газпроме".
РИА Новости
В начале сентября «Газпром» объявил о полной приостановке работы единственной оставшейся газовой турбины на станции «Портовая» на неопределенный срок из-за выявленных дефектов.
Lenta.ru

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