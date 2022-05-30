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«Газпром экспорт» 31 мая остановит поставки газа нидерландской GasTerra

"Газпром экспорт" не получил от нидерландской GasTerra платеж за поставки газа в апреле и остановит прокачку с 31 мая, сообщила
 российская компания.
РИА Новости
30 мая нидерландская компания GasTerra приняла решение не выполнять требования «Газпрома» об оплате газа в рублях.
RT на русском
«Газпром» уже приостановил прямые поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, которые отказались оплачивать топливо в рублях.
Ведомости
Минэкономики Нидерландов сообщило, что в королевстве подготовились к полному прекращению подачи газа, удвоив свои возможности импорта СПГ (сжиженного природного газа).
РБК

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«Газпром» приостановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая
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