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«Газпром экспорт» 31 мая остановит поставки газа нидерландской GasTerra

"Газпром экспорт" не получил от нидерландской GasTerra платеж за поставки газа в апреле и остановит прокачку с 31 мая, сообщила
 российская компания.
РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
ТАСС
Министр по вопросам климата и энергетической политики королевства Роб Йеттен сообщил, что прекращение поставок газа из России не отразится на домохозяйствах в Нидерландах.
Ведомости
«Газпром» уже приостановил прямые поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию, которые отказались оплачивать топливо в рублях.
Ведомости

Подробнее о событии

«Газпром» остановит прокачку газа для Нидерландов в последний день весны
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«Газпром экспорт» 31 мая приостановит поставки газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты
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«Газпром экспорт» 31 мая остановит поставки газа нидерландской компании GasTerra
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