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«Газпром»: экспорт газа в Китай с начала года вырос почти на 60%

Объем поставок российского газа по газопроводу «Сила Сибири» с января по апрель вырос почти на 60%, говорится в отчетности российской компании.
Коммерсантъ
"Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%", - говорится в сообщении.
Газета.Ru
По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.
РИА Новости
Комментируя ситуацию с заполненностью газовых хранилищ в Европе, "Газпром" отметил, что странам ЕС для выхода на целевой уровень 90% заполненности хранилищ предстоит закачать еще около 56 млрд куб. м газа.
ТАСС

Подробнее о событии

Экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» вырос в январе-апреле почти на 60%
ПРАЙМ04:51
«Газпром» сообщил о росте объема поставок в Китай на 60%
РБК05:13
«Газпром» нарастил экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 60% за четыре месяца
Газета.Ru05:08
С начала года «Газпром» нарастил поставки газа в Китай на 60%
Евразия Daily05:08
«Газпром» заявил о росте объема поставок газа в Китай на 60% за четыре месяца 2022 года
Lenta.ru06:12
«Газпром» за январь-апрель нарастил поставки в Китай на 60%
Интерфакс04:48
«Газпром» нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» за четыре месяца на 60%
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