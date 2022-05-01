Коммерсантъ«Газпром»: экспорт газа в Китай с начала года вырос почти на 60%Объем поставок российского газа по газопроводу «Сила Сибири» с января по апрель вырос почти на 60%, говорится в отчетности российской компании.Коммерсантъ"Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%", - говорится в сообщении.Газета.RuПо мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.РИА Новости"Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe отмечает, что на 29 апреля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 6,9 млрд куб. м.ТАССЧитать далееСвернутьFBM.ruFBM.ruРБКРамблерГазета.RuНовые ИзвестияDP.RUРЕН ТВНовый ДеньФАНРоссийская газетаПодробнее о событииС начала года «Газпром» нарастил поставки газа в Китай на 60%Евразия Daily05:08«Газпром» сообщил о росте объема поставок в Китай на 60%РБК05:13«Газпром» нарастил экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 60% за четыре месяцаГазета.Ru05:08«Газпром» заявил о росте объема поставок газа в Китай на 60% за четыре месяца 2022 годаLenta.ru06:12Экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» вырос в январе-апреле почти на 60%ПРАЙМ04:51«Газпром» за январь-апрель нарастил поставки в Китай на 60%Интерфакс04:48«Газпром» нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» за четыре месяца на 60%ТАСС04:35Показать ещёОценить560Поделиться