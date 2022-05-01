Будьте в Плюсе

«Газпром»: экспорт газа в Китай с начала года вырос почти на 60%

Объем поставок российского газа по газопроводу «Сила Сибири» с января по апрель вырос почти на 60%, говорится в отчетности российской компании.
Коммерсантъ
"Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%", - говорится в сообщении.
Газета.Ru
По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.
РИА Новости
"Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe отмечает, что на 29 апреля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 6,9 млрд куб. м.
ТАСС

Подробнее о событии

С начала года «Газпром» нарастил поставки газа в Китай на 60%
Евразия Daily05:08
«Газпром» сообщил о росте объема поставок в Китай на 60%
РБК05:13
«Газпром» нарастил экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 60% за четыре месяца
Газета.Ru05:08
«Газпром» заявил о росте объема поставок газа в Китай на 60% за четыре месяца 2022 года
Lenta.ru06:12
Экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» вырос в январе-апреле почти на 60%
ПРАЙМ04:51
«Газпром» за январь-апрель нарастил поставки в Китай на 60%
Интерфакс04:48
«Газпром» нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» за четыре месяца на 60%
ТАСС04:35

Интересное

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о частичном обрушении железнодорожного моста

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о частичном обрушении конструкций железнодорожного моста.
Lenta.ru07:00

Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на объекте Минобороны России

Пожар произошел на территории объекта Минобороны России на границе трех муниципалитетов в Белгородской области.
Lenta.ru09:18

Воздушные силы Украины признали фейком данные о сбившем шесть российских самолетов летчике

Командование Воздушных сил Украины признало фейком данные о «Призраке Киева» — военном летчике, который за первые 30 часов с начала спецоперации якобы сбил несколько российских самолетов.
Lenta.ru08:43

Еще 40 человек эвакуировали с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Ранее стало известно, что на территории завода «Азовсталь» могут находиться около 300 человек. Об этом рассказал один из местных жителей.
Lenta.ru07:51

Компания Amber Grid сообщила, что польско-литовский газопровод GIPL начал функционировать

Польско-литовский газопровод GIPL начал функционировать 1 мая, следует из заявления литовской компании Amber Grid, реализующей данный проект.
РИА Новости08:05

Представитель МИД Захарова назвала визит Анджелины Джоли во Львов отвлечением внимания

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала визит американской актрисы Анджелины Джоли на Украину.
Lenta.ru08:52

Берлин подал в суд ООН на Рим из-за споров о возмещении нанесенного нацистами ущерба

Берлин подал в Международный суд ООН на Рим в связи с судебными разбирательствами на территории Италии о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны.
РИА Новостивчера в 07:33

Глава МИД ФРГ Бербок: санкции с России снимут в случае вывода войск с Украины

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что санкции с России могут быть сняты только в случае вывода войск с территории Украины.
РИА Новости09:23

Спецназ и пехота «О» громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО

При штурме населённых пунктов и уничтожения бандеровцев остаётся много трофейного оружия НАТО, сообщает РусВесна, ссылаясь на собственный источник.
Pravda.Ru07:26

Путин подписал указ о допмерах по обеспечению информационной безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости09:25