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«Газпром»: экспорт газа в Китай с начала года вырос почти на 60%

Объем поставок российского газа по газопроводу «Сила Сибири» с января по апрель вырос почти на 60%, говорится в отчетности российской компании.
Коммерсантъ
"Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%", - говорится в сообщении.
Газета.Ru
С учетом нового договора, который был подписан в феврале, общая мощность поставок в Китай по "дальневосточному" маршруту может составить 48 миллиардов кубометров в год.
РИА Новости
По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.
РИА Новости

Подробнее о событии

С начала года «Газпром» нарастил поставки газа в Китай на 60%
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