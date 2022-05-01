"Неопределенное число других американцев, многие из которых в прошлом проходили военную службу, как предполагается, находятся в стране, они участвуют в боях с российскими силами наряду с украинцами и добровольцами из других стран, хотя войска США не принимают непосредственного участия в боях, а отправляют военное снаряжение, гуманитарную и денежную помощь", - отмечается в статье.