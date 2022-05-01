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«Газпром»: экспорт газа в Китай с начала года вырос почти на 60%

Объем поставок российского газа по газопроводу «Сила Сибири» с января по апрель текущего года вырос почти на 60%, говорится в отчетности российской компании.
Коммерсантъ
"Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%", - говорится в сообщении.
Газета.Ru
По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.
РИА Новости
Комментируя ситуацию с заполненностью газовых хранилищ в Европе, "Газпром" отметил, что странам ЕС для выхода на целевой уровень 90% заполненности хранилищ предстоит закачать еще около 56 млрд куб. м газа.
ТАСС

Подробнее о событии

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