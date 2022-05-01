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«Газпром»: экспорт газа в Китай с начала года вырос почти на 60%

Объем поставок российского газа по газопроводу «Сила Сибири» с января по апрель вырос почти на 60%, говорится в отчетности российской компании.
Коммерсантъ
"Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%", - говорится в сообщении.
Газета.Ru
По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году.
РИА Новости
"Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe отмечает, что на 29 апреля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 6,9 млрд куб. м.
ТАСС

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