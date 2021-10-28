Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел повторно должить ему обстоятельства по делу обвиняемого в убийстве новорожденного врача-неонатолога Элины Сушкевич после публикации открытого письма Президента Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области начал проверку организации медицинской помощи пациентам в респираторном госпитале медико-санитарной части №2. Поводом к организации надзорных мероприятий послужила распространенная в СМИ видеозапись с фактами ненадлежащего ухода за пациентами", - говорится в сообщении.
"Если не произойдет увеличения спроса на активы-убежища, я не рассчитываю на рост котировок золота выше 1800 долларов за унцию, и вижу более значительный потенциал для снижения цен после наблюдавшегося на прошлой неделе подъема", — заявил Райт.
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что его жена сначала привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V", а потом - американским препаратом Johnson & Johnson.