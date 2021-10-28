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«Газпром экспорт» изучает обращение Польши о снижении цены на газ

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Компания PGNiG из Польши попросила «Газпром» уменьшить цены на газ по Ямальскому контракту.
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Глава компании Павел Маевский уточнил, что PGNiG в последнее время наблюдает «беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке».
Росбалт
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PGNiG надеется, что цену на поставляемый «Газпромом» газ удастся снизить уже с 1 ноября 2021 года.
Нефтегазовая вертикаль
Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров газа в год.
РИА Новости

Подробнее о событии

«Газпром экспорт» получил обращение польского концерна PGNiG о снижении цен на газ
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