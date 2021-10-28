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«Газпром экспорт» изучает обращение Польши о снижении цены на газ

Польша попросила Россию снизить
 цены на газ.
BFM.ru
Как заявил глава концерна Павел Маевский, беспрецедентный рост цен на природный газ должен стать основой для пересмотра ценовых условий так называемого Ямальского контракта, на основании которого Польша покупает газ у России.
News.ru
PGNiG импортирует около 10 миллиардов кубометров газа из России по так называемому Ямальскому контракту с "Газпромом".
ПРАЙМ
Поставки российского газа составляют примерно половину польского потребления.
BFM.ru

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«Газпром экспорт» изучает обращение Польши о снижении цены на газ
Коммерсантъвчера в 12:56
«Газпром экспорт» изучает обращение Польши о снижении цены газа по контракту
ТАССвчера в 11:59
Польша направила «Газпрому» заявку на снижение цены по контракту от 1996 г
Интерфаксвчера в 07:55
«Газпром экспорт» изучает обращение от польской PGNiG с просьбой снизить цены на газ
РИА Новостивчера в 11:55
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ПРАЙМвчера в 12:43
«Газпром Экспорт» получил обращение Польши о снижении цен на газ
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