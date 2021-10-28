Как заявил глава концерна Павел Маевский, беспрецедентный рост цен на природный газ должен стать основой для пересмотра ценовых условий так называемого Ямальского контракта, на основании которого Польша покупает газ у России.
Со своей стороны СЦКК отказал в просьбе «в связи со сложившейся ситуацией вероломной оккупации населенного пункта вооруженными формированиями Украины, оборудования там фортификационных сооружений и траншей, укрепления и передвижения военной техники».
Доклад Дениса Профатилова о состоянии малого и среднего предпринимательства (МСП) прозвучал достаточно оптимистично: на 1 августа 2021 в Севастополе было зарегистрировано 23285 субъектов МСП, или на 343 больше, чем годом ранее.