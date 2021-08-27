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«Газпром экспорт» перестал продавать газ на 2022 год на Электронной торговой платформе

Российский "Газпром" перестал продавать европейским покупателям газ на 2022 год через свою Электронную торговую площадку (ЭТП).
Московский Комсомолец
Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что "Газпром экспорт" перестал предлагать на ЭТП газ с поставкой в первом квартале 2022 года и на весь 2022 год.
Финмаркет
Официальные данные ЭТП "Газпром экспорта" свидетельствуют, что последний контракт на первый квартал 2022 года был продан 23 августа.
Финмаркет
Агентство отмечает, что изменения в контрактах произошли через час после обнародования решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС, что может задержать запуск газовой магистрали.
Финмаркет

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Lenta.ruвчера в 05:45
«Газпром экспорт» перестал продавать газ на 2022 год на Электронной торговой платформе
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