Агентство отмечает, что изменения в контрактах произошли через час после обнародования решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС, что может задержать запуск газовой магистрали.
В случае ускорения инфляции в мире, ни одна валюта не сможет считаться защитной, а поэтому стоит вкладываться в качество своей жизни или, как минимум, в материальные активы, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.