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«Газпром экспорт» перестал продавать газ на 2022 год на Электронной торговой платформе

"Газпром экспорт" перестал продавать газ на 2022 год на своей электронной платформе.
Smotrim.ru
Официальные данные ЭТП "Газпром экспорта" свидетельствуют, что последний контракт на первый квартал 2022 года был продан 23 августа.
Финмаркет
Далее - 24 и 26 августа - продавались только контракты на 2023 год.
Финмаркет
Агентство отмечает, что изменения в контрактах произошли через час после обнародования решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС, что может задержать запуск газовой магистрали.
Финмаркет

Подробнее о событии

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