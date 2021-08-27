Агентство отмечает, что изменения в контрактах произошли через час после обнародования решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС, что может задержать запуск газовой магистрали.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя сообщения о возможном назначении депутата Госдумы Натальи Поклонской послом, заявил, что у Киева может появиться возможность «испортить ей жизнь».
Китайская компания Xiaomi представила умные телевизоры семейства Mi TV 5X, функционирующие под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой PatchWall 4. Продажи новинок начнутся 7 сентября.