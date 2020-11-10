«Газпром экспорт» подтвердил направление PGNiG предложения о повышении цены газа с ноября
Накануне PGNiG сообщила, что получила заявку от "Газпрома" и "Газпром экспорта" на повышение контрактной цены газа. Польская сторона посчитала такой запрос необоснованным и не соответствующим формальным требованиям контракта.В источнике
С чего всё началось
Газпром потребовал от Польши повысить плату за газ
ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ответ на требование польской PGNiG пересмотреть вниз цену контракта на поставку газа в республику направил предложение повысить цену поставок, сообщил покупатель.
Интерфаксвчера в 16:25
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