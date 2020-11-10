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Накануне PGNiG сообщила, что получила заявку от "Газпрома" и "Газпром экспорта" на повышение контрактной цены газа. Польская сторона посчитала такой запрос необоснованным и не соответствующим формальным требованиям контракта.

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