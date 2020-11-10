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ТАСС
ТАСС

«Газпром экспорт» подтвердил направление PGNiG предложения о повышении цены газа с ноября

Накануне PGNiG сообщила, что получила заявку от "Газпрома" и "Газпром экспорта" на повышение контрактной цены газа. Польская сторона посчитала такой запрос необоснованным и не соответствующим формальным требованиям контракта.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Газпром потребовал от Польши повысить плату за газ

ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ответ на требование польской PGNiG пересмотреть вниз цену контракта на поставку газа в республику направил предложение повысить цену поставок, сообщил покупатель.
Интерфаксвчера в 16:25
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ИА Красная Весна

«Будет как с бензином». Сеть оценила спор PGNiG и «Газпрома» о цене на газ

ИА Красная Веснавчера в 15:59
РИА Новости

В Польше заявили, что «Газпром» предложил повысить цены на газ

РИА Новости9 ноября в 15:34
Lenta.ru

«Газпром» подтвердил предложение Польше платить больше за газ

Lenta.ruвчера в 05:59
ТАСС

«Газпром экспорт» подтвердил направление PGNiG предложения о повышении цены газа с ноября

ТАССвчера в 03:50
ФАН

«Газпром» предложил увеличить стоимость газа для Польши

ФАНвчера в 00:38
Интерфакс

Газпром потребовал от Польши повысить плату за газ

Интерфаксвчера в 16:25
ПРАЙМ

Аналитик спрогнозировал будущее российско-польского конфликта по газу

ПРАЙМвчера в 12:10

Гендиректор Большого театра выступил за его закрытие

Большой театр в Москве не сможет выплачивать гонорары артистам при новых ограничениях на заполняемость залов, вступающих в силу в столице с 13 ноября, заявил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
Коммерсантъвчера в 12:15

Apple объявила дату выхода операционной системы macOS Big Sur

В "Сообщениях" появилась поисковая функция, а "Карты" обзавелись разделом с путеводителями. macOS Big Sur станет первой операционной системой, оптимизированной для нового ARM-процессора M1 собственной разработки Apple.
Вести.Ruвчера в 15:22

Как собирают единственный в мире полноприводный мотоцикл «Урал»

На канале видеохостинга YouTube «808» не так давно появился любопытный ролик, автор которого показывает, как происходит сборка единственного в мире полноприводного мотоцикла «Урал», известного далеко за пределами России.
Car.ruвчера в 05:32

К 2030 году Bentley планирует выпускать только электромобили

«В течение 10 лет Bentley превратится из компании по производству роскошных автомобилей со 100-летней историей в новый, экологически безопасный, полностью этичный образец для подражания в мире роскоши», — приводит зарубежное издание слова представителя Bentley.
SpeedMe9 ноября в 00:36

Танцы и погромы: как в Азербайджане и Армении отреагировали на перемирие в Карабахе

Всего за несколько часов до выдвижения колонны президент РФ Владимир Путин объявил о подписании лидерами России, Армении и Азербайджана соглашения по урегулированию кризиса.
ТК Звездавчера в 06:19

Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке

Ранее Совет улемов ДУМ РФ опубликовал заключение, согласно которому браки между мужчинами-мусульманами и женщинами христианками или иудейками допускаются в исключительных случаях и по решению местного муфтия, если женщина "готова следовать предписаниям Священного Корана".
РИА Новостивчера в 14:05

Путин и Эрдоган обсудили трехстороннее соглашение по урегулированию в Нагорном Карабахе

Подписание трехстороннего договора об урегулировании конфликта в Карабахе обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ruвчера в 15:47