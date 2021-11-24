Повышение цен на газ в Европе вызвано острым дефицитом сжиженного природного газа (СПГ), считает заместитель начальника управления анализа газовых рынков и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.
Ранее МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД после указа президента России Владимира Путина "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
Гендиректор "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев и замдиректора филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре задержаны по подозрению в коммерческом подкупе на 20 млн рублей.
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести господдержку для торговых центров во время действия QR-кодов, приблизительная сумма финансовой помощи составит более 15 млрд руб. в месяц, сообщил РБК со ссылкой на документ.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ предупреждает о мошеннических действиях от имени ведомства, касающихся начисления страховых накоплений с требованием оформить возврат вручную через специальную форму, сообщается на сайте службы.