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«Газпром экспорт»: в 2021 году в Европе вырастут выбросы углекислого газа

Повышение цен на газ в Европе вызвано острым дефицитом сжиженного природного газа (СПГ), считает заместитель начальника управления анализа газовых рынков и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.
РИА Новости
Газовый кризис в Европе стал следствием острой нехватки СПГ, что спровоцировало игру на повышение цен региональными игроками.
ТАСС
Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.
РИА Новости
Рекордные цены на газ, утверждает автор, потянули за собой цены на другие энергоносители и привели к тому, что кризис охватил всю экономику и вызвал всплеск инфляции в европейских странах.
РИА Новости

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