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«Газпром экспорт» изучает обращение Польши о снижении цены на газ

Как пояснял глава PGNiG Павел Маевский, польская компания хочет пересмотреть ценовые условия из-за «беспрецедентного роста цен на природный газ на европейском оптовом рынке».
Коммерсантъ
Глава компании Павел Маевский отметил, что в последнее время в Европе фиксируется беспрецедентный рост цен на газ.
Lenta.ru
Пересмотр касался поставок с начала 2014 года, и "Газпром" перечислил "переплату" в 1,5 миллиардов долларов, продолжив обжаловать решение суда.
ПРАЙМ
Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров газа в год.
РИА Новости

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