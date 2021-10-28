Коммерсантъ«Газпром экспорт» изучает обращение Польши о снижении цены на газКак пояснял глава PGNiG Павел Маевский, польская компания хочет пересмотреть ценовые условия из-за «беспрецедентного роста цен на природный газ на европейском оптовом рынке».КоммерсантъГлава компании Павел Маевский отметил, что в последнее время в Европе фиксируется беспрецедентный рост цен на газ.Lenta.ruПересмотр касался поставок с начала 2014 года, и "Газпром" перечислил "переплату" в 1,5 миллиардов долларов, продолжив обжаловать решение суда.ПРАЙМДолгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров газа в год.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНТВНТВDaily MoscowДума ТВИзвестияИнфоросRuBaltic.RuПолитическая ЭкспертизаLive24Газета.RuDP.RUGazeta.SPbФАННовый ДеньТелеканал 360°Секрет фирмыНовостной фронтThe Moscow PostЦарьградГлагоLРамблерИА Красная ВеснаРЕН ТВТерритория новостейПодробнее о событииПольский эксперт Якубик: PGNiG попытается увести формулу в контракте с «Газпромом» от спотовых ценПРАЙМвчера в 12:43«Газпром экспорт» изучает обращение польского концерна PGNiG о снижении цены на газРИА Новости21:45«Газпром экспорт» изучает обращение Польши о снижении цены газа по контрактуТАССвчера в 11:59Польша подала заявку на снижение цены на российский газRT на русском04:11«Газпром Экспорт» получил обращение Польши о снижении цен на газИзвестиявчера в 12:12Польская PGNiG снова попросила «Газпром» снизить цену на газВедомостивчера в 08:14Польша направила «Газпрому» заявку на снижение цены по контракту от 1996 гИнтерфаксвчера в 07:55Показать ещёОценить3,2KПоделиться