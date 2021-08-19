Всего, по информации ООО "Газпром экспорт", Россия с начала года поставила по "Северному потоку" в Европу 33,7 миллиарда кубометров природного газа, что на 2,4% больше, чем в 2020 году, и на 6,3%, чем в 2019-м.
-> Согласно информации лондонской биржи ICE, после сообщения компании цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, упала на 5%, до примерно 510 долларов за 1 тысячу кубометров.
Поставки трубопроводного газа "Газпрома" в Германию по всем направлениям составили 33,1 млрд куб. м, что на 42,1% или на 9,8 млрд куб. м больше, чем за семь месяцев 2020 года и на 8,5% или на 2,6 млрд куб. м больше, чем за 7 месяцев 2019 года, отмечает компания.
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", - сообщила пресс-служба Кремля.