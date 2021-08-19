Поставки трубопроводного газа "Газпрома" в Германию по всем направлениям составили 33,1 млрд куб. м, что на 42,1% или на 9,8 млрд куб. м больше, чем за семь месяцев 2020 года и на 8,5% или на 2,6 млрд куб. м больше, чем за 7 месяцев 2019 года, отмечает компания.

ТАСС вчера в 06:05