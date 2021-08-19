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«Газпром» экспортирует по «Северному потоку-2» 5,6 миллиарда кубометров газа до конца года

В четверг "Газпром" сообщил, что "по газопроводу "Северный поток 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа".
Интерфакс
Всего, по информации ООО "Газпром экспорт", Россия с начала года поставила по "Северному потоку" в Европу 33,7 миллиарда кубометров природного газа, что на 2,4% больше, чем в 2020 году, и на 6,3%, чем в 2019-м.
РИА Новости
-> Согласно информации лондонской биржи ICE, после сообщения компании цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, упала на 5%, до примерно 510 долларов за 1 тысячу кубометров.
Finam.Ru
Суммарная мощность двух ниток газопровода составит около 55 миллиардов кубометров газа в год.
Рамблер

С чего всё началось

«Газпром» готов поставить по «Северному потоку - 2» 5,6 млрд куб. м газа в 2021 году
Поставки трубопроводного газа "Газпрома" в Германию по всем направлениям составили 33,1 млрд куб. м, что на 42,1% или на 9,8 млрд куб. м больше, чем за семь месяцев 2020 года и на 8,5% или на 2,6 млрд куб. м больше, чем за 7 месяцев 2019 года, отмечает компания.
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