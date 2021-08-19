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«Газпром» экспортирует по «Северному потоку-2» 5,6 миллиарда кубометров газа до конца года

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«Газпром» объявил, что рассчитывает уже в этом году поставить по газопроводу «Северный поток-2», строительство которого почти завершено, 5,6 млрд кубометров газа.
Коммерсантъ
С ним солидарен и замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач, который отметил, что, если поставки по "Северному потоку - 2" начнутся с начала нового газового года (1 октября), то объемы прокачки могут оказаться выше.
ТАСС
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
РИА Новости
Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Эксперт Vygon Consulting Белова: «Северный поток 2» к 2022 году может прокачать пять млрд кубометров
Если запуск "Северного потока — 2" не задержат, "Газпром" сможет до конца года дополнительно поставить в Европу объем газа, сопоставимый с вместимостью крупнейшего европейского подземного хранилища, рассказала РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.
РИА Новости20:37

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