С ним солидарен и замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач, который отметил, что, если поставки по "Северному потоку - 2" начнутся с начала нового газового года (1 октября), то объемы прокачки могут оказаться выше.
Если запуск "Северного потока — 2" не задержат, "Газпром" сможет до конца года дополнительно поставить в Европу объем газа, сопоставимый с вместимостью крупнейшего европейского подземного хранилища, рассказала РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.