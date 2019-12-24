«Газпром энергохолдинг» приобрел у «Газпромбанка» АО «РЭП Холдинг». Предприятие является ведущим российским производителем энергетического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Гаджеты Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения» Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.

Общество Чиновников хотят пересадить на такси Власти рассматривают предложение использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Происшествия У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7 Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Политика Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

Происшествия По делу генерала ФТС Кизлыка арестован его заместитель Серебро Басманный суд Москвы во вторник отправил под стражу до 22 февраля заместителя начальника управления таможенного дознания ФТС России Алексея Серебро по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Футбол Манджукич перешел в «Аль-Духаиль» Хорватский нападающий Марио Манджукич стали игроком катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter команды.

Политика Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.

Транспорт Отправился первый поезд из Москвы в Крым Первый поезд из Москвы в Крым, который проедет по железнодорожной части моста через Керченский пролив, отправился с Казанского вокзала столицы, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.