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Город+«Газпром энергохолдинг» купил крупного производителя газовых турбин
«Газпром энергохолдинг» приобрел у «Газпромбанка» АО «РЭП Холдинг». Предприятие является ведущим российским производителем энергетического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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«Газпром энергохолдинг» купил крупного производителя энергооборудования
Телеканал Санкт-Петербург09:55
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