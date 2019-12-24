Экономика

Город+Город+«Газпром энергохолдинг» купил крупного производителя газовых турбин

«Газпром энергохолдинг» приобрел у «Газпромбанка» АО «РЭП Холдинг». Предприятие является ведущим российским производителем энергетического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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«Газпром энергохолдинг» купил крупного производителя энергооборудования

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