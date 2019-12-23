Экономика

ВедомостиВедомости«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

«Газпром энергохолдинг» купил 100% производителя энергетического оборудования «РЭП холдинг» (80% принадлежало Газпромбанку), сообщил в понедельник представитель «Газпром энергохолдинга».
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«Газпром энергохолдинг» купил производителя энергооборудования «РЭП Холдинг»

АБН04:58

«Газпром энергохолдинг» приобрёл «РЭП Холдинг»

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«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

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Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
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Украинцы не поддержали идею о переносе Рождества на 25 декабря

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Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

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СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях

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Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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Прокуратура проверяет 40 воинских частей после стрельбы в Забайкалье

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Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши

Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
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Сухое белое вино — самый безопасный алкогольный напиток, считает главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
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Больные муковисцидозом смогут получить компенсацию за лекарства

Уникальность эксперимента заключается в том, что пациент с диагнозом муковисцидоз сможет получить денежную компенсацию вне зависимости от наличия или отсутствия препарата в аптечном пункте выдачи.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:04
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Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана

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Московский Комсомолец 05:45
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Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене

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Происшествия

МВД потребовало объяснений у женщины, сообщившей об учениях школьников

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Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны

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Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

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В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

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Кадыров опроверг причастность России к убийству в Берлине

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Череповец попал в рейтинг самых депрессивных городов России

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