Экономика
Ведомости«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин
«Газпром энергохолдинг» купил 100% производителя энергетического оборудования «РЭП холдинг» (80% принадлежало Газпромбанку), сообщил в понедельник представитель «Газпром энергохолдинга».
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«Газпром энергохолдинг» купил крупного производителя энергооборудования
Телеканал Санкт-Петербург09:55
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Опубликовано видео с места расстрела семьи в Клинцах
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