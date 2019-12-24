Экономика

ВедомостиВедомости«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

«Газпром энергохолдинг» купил 100% производителя энергетического оборудования «РЭП холдинг» (80% принадлежало Газпромбанку), сообщил в понедельник представитель «Газпром энергохолдинга».
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Дочка «Газпрома» приобрела производителя газовых турбин

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«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

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