Экономика

ВедомостиВедомости«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

«Газпром энергохолдинг» купил 100% производителя энергетического оборудования «РЭП холдинг» (80% принадлежало Газпромбанку), сообщил в понедельник представитель «Газпром энергохолдинга».
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Дочка «Газпрома» приобрела производителя газовых турбин

Невские Новости11:28

«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

Ведомостивчера в 08:08

«Газпром энергохолдинг» приобрёл «РЭП Холдинг»

Neva.Today04:46

«Газпром энергохолдинг» поглотил производителя индустриальных турбин в Петербурге. Компания может побороться за миллиарды госпрограммы модернизации энергетики

Фонтанка.Ру04:27

Приобретение ГЭХ российского производителя турбин окажет давление на акции ОГК-2 и «Мосэнерго»

Finam.Ru02:20

«Газпром энергохолдинг» купил крупного производителя энергооборудования

Телеканал Санкт-Петербург09:55

«РЭП Холдинг» перешел под контроль ГЭХа, сделка по покупке завершена

РИА Новостивчера в 06:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Шоу-бизнес

Состояние Галины Волчек ухудшилось

По данным телеграмм-канала Mash. Сейчас Волчек вводят антибиотики и искусственно поддерживают её жизнь на специальных аппаратах.
Paparazzi.ru 06:07
Общество

«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Интерфакс 09:54
Экономика

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Lenta.ru 10:53
Экономика

Совет директоров «Газпрома» одобрил новую дивидендную политику

Совет директоров «Газпрома» принял одобренную правлением новую дивидендную политику, сообщил «Интерфакс».
РБК 07:41
Авто

В Haval раскрыли производственные планы в России

Напомним, что завод Haval в Тульской области был запущен в мае 2019 года.
SpeedMe вчера в 02:19
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Политика

Лукашенко пригрозил найти альтернативу российским нефти и газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на нефть и газ, в Минске займутся поиском альтернативных поставщиков этих ресурсов.
Дождь 11:02
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Армия и оружие

Боевые возможности ВС за год выросли на 14%, заявил Шойгу

Боевые возможности Вооруженных сил РФ по итогам этого года выросли на 14%, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:05
Общество

В Минфине предложили использовать такси для передвижения чиновников

Министерство финансов России подготовило предложения об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников.
RT на русском 11:55
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Происшествия

Суд назначил 100 тыс. рублей штрафа участнику акции 27 июля Раджабову

ТАСС 08:14
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Известия вчера в 13:23
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Политика

Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин

Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию для налаживания связи между разными уровнями власти в России.
РИА Новости 11:02
Общество

Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку

Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Газета.Ru 10:58
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Salt Mag 03:26
Общество

Минтруд сообщил детали замены бумажной трудовой книжки

Заместитель министра труда и социальной защиты России Всеволод Вуколов сообщил, что обмен электронной трудовой книжки обратно на бумажную не предусмотрен законом.
RT на русском 08:54
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Российская газета 00:11
Спорт

ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
REGNUM 05:56
Биатлон

Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

Чемпионат 07:34
Шоу-бизнес

Ани Лорак порадовала фанатов снимком в платье с декольте

Поклонники по достоинству оценили роскошное платье, однако некоторым не понравилась челка певицы.
RuNews24.ru 10:39
Армия и оружие

Парламент Турции может разрешить использовать ВС страны в Ливии

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что парламент республики может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии.
Московский Комсомолец 12:02
Политика

Минфин РФ ожидает решения суда по долгу Украины к лету 2020 года

Окончательное решение суда по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям может быть озвучено к лету 2020 года.
ТАСС 11:58
Экономика

Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости 11:27
Происшествия

Новорожденная девочка найдена в подъезде в подмосковных Мытищах

Газета.Ru 05:27
Общество

Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Lenta.ru 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное