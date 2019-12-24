Экономика
Город+«Газпром энергохолдинг» купил крупного производителя газовых турбин
«Газпром энергохолдинг» приобрел у «Газпромбанка» АО «РЭП Холдинг». Предприятие является ведущим российским производителем энергетического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
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«Газпром энергохолдинг» купил крупного производителя энергооборудования
Телеканал Санкт-Петербург09:55
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Кино
Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ
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Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
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На ближневосточную арену брошен новый огненный шар — это новый Стамбульский канал, ставший личной мечтой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Экономика
«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ
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Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
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В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Ведущие американские фондовые индексы обновили максимумы
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Музыка
Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко объяснил уникальность конкурса «Новая Звезда»
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Жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо стали 35 мирных жителей
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