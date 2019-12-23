Экономика
Ведомости«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин
«Газпром энергохолдинг» купил 100% производителя энергетического оборудования «РЭП холдинг» (80% принадлежало Газпромбанку), сообщил в понедельник представитель «Газпром энергохолдинга».
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Структура Газпрома закрыла сделку по приобретению компании «РЭП холдинг»
Коммерсантъ Санкт-Петербург02:15
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Журналист не смог удержаться и задал актрисе вопрос, который в последнее время волнует всех ее поклонников: он попросил ее прокомментировать слухи о ее романе с 40-летним шоуменом Семеном Слепаковым.
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Ученые из Японии провели ряд исследований и выяснили, что процедуры, направленные на изучение состояния кишечной микробиоты, могут способствовать раннему выявлению колоректального рака.
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Работающим гражданам РФ, которые хотят получать 52 тысячи рублей каждый месяц в виде пенсии, придется отложить выход на заслуженный отдых на десять лет.
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Общество
Судебные приставы ищут Бузову из-за долгов по ЖКУ
Приставы возбудили против певицы Ольги Бузовой исполнительное производство из-за неоплаченных долгов по «коммуналке», следует из данных банка исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов 24 декабря.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
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Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Президент Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи.
Политика
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Общество
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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.