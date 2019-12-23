Экономика

ВедомостиВедомости«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

«Газпром энергохолдинг» купил 100% производителя энергетического оборудования «РЭП холдинг» (80% принадлежало Газпромбанку), сообщил в понедельник представитель «Газпром энергохолдинга».
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Приобретение ГЭХ российского производителя турбин окажет давление на акции ОГК-2 и «Мосэнерго»

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«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

Ведомостивчера в 08:08

«Газпром энергохолдинг» приобрел производителя энергооборудования «РЭП Холдинг»

Мойка7804:26

«Газпром энергохолдинг» приобрёл «РЭП Холдинг»

Neva.Today04:46

«Газпром энергохолдинг» купил производителя энергооборудования «РЭП Холдинг»

АБН04:58
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Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков

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Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
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Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
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В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
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Общество

Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
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Названы самые депрессивные города России

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В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

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Мещанский суд Москвы приговорил Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Алексею Криворучко, к штрафу в 110 тыс. рублей.
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На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
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Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом

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В кинопрокат 1 января выйдет фильм «Вторжение» Федора Бондарчука

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В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross

Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».
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Россиянин разбился, упав с балкона в Таиланде

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