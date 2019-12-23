Экономика
Ведомости«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин
«Газпром энергохолдинг» купил 100% производителя энергетического оборудования «РЭП холдинг» (80% принадлежало Газпромбанку), сообщил в понедельник представитель «Газпром энергохолдинга».
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Армия и оружие
National Interest признал превосходство российской артиллерии
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Интернет
Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков
Оригинальные сообщения о запрете APNG Кроме того, как отмечают представители сервиса, просмотр сообщения с большим количеством анимаций может негативно сказываться на производительности как приложения Twitter, так и устройства в целом.
Общество
Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками
Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
Политика
ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов
У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Кино
Джокер мог быть не Джокером в фильме «Джокер»
Фильм "Джокер", в котором главную роль исполнил актер Хоакин Феникс, получил награду международного Венецианского фестиваля и считается одним из главных фаворитов предстоящей "оскаровской" гонки.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
Политика
Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.
Культура
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года
Происшествия
Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Кино
«КиноПоиск» составил список лучших фильмов 2019 года
Аналитики учитывали оценки, которые пользователи ставили вышедшим в 2019 году фильмам, и назвали самые лучшие картины уходящего года.
Общество
Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям
"Что касается жилья для многодетных семей: я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем-совсем на льготных условиях с ипотекой", - пояснила Матвиенко.
Политика
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
Общество
Названы самые депрессивные города России
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Происшествия
Обвиняемого в угрозах судье Криворучко оштрафовали на 110 тыс. рублей
Мещанский суд Москвы приговорил Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Алексею Криворучко, к штрафу в 110 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Футбол
Моуринью: в Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в матче с "Челси" (0:2).
Политика
Борис Джонсон заявил, что ошибался в отношении России
Как отметил британский премьер-министр, он изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли изменить отношения с Россией.
Происшествия
Новорожденная девочка найдена в подъезде в подмосковных Мытищах
В подъезде одного из домов в подмосковных Мытищах обнаружили новорожденную девочку.
Общество
Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом
Новейший истребитель Су-57, упавший во вторник в Хабаровском крае, по предварительным данным, потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом.
Футбол
«Чемпионат»: Кудряшовым интересуются «Цюрих» и три турецких клуба
32-летним футболистом интересуются «Антальяспор», «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». За стамбульский клуб он уже выступал ранее.
Кино
Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика
Актер Джеки Чан едва не погиб, когда исполнял трюк на съемках боевика «Авангард», сообщает The Star online.
Кино
В кинопрокат 1 января выйдет фильм «Вторжение» Федора Бондарчука
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».