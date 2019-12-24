Экономика

ВедомостиВедомости«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

«Газпром энергохолдинг» купил 100% производителя энергетического оборудования «РЭП холдинг» (80% принадлежало Газпромбанку), сообщил в понедельник представитель «Газпром энергохолдинга».
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«Газпром энергохолдинг» купил крупного производителя энергооборудования

Телеканал Санкт-Петербург09:55

«Газпром энергохолдинг» приобрел производителя энергооборудования «РЭП Холдинг»

Мойка7804:26

«Газпром энергохолдинг» поглотил производителя индустриальных турбин в Петербурге. Компания может побороться за миллиарды госпрограммы модернизации энергетики

Фонтанка.Ру04:27

«Газпром энергохолдинг» приобрёл «РЭП Холдинг»

Neva.Today04:46

Приобретение ГЭХ российского производителя турбин окажет давление на акции ОГК-2 и «Мосэнерго»

Finam.Ru02:20

«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

Ведомостивчера в 08:08

«РЭП Холдинг» перешел под контроль ГЭХа, сделка по покупке завершена

РИА Новостивчера в 06:34
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Политика

Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
РИА Новости 03:19
Экономика

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
ТАСС 01:49
Общество

Спецкомиссия займётся расследованием крушения Су-57 в Хабаровском крае

REGNUM 03:26
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Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
REGNUM 13:50
Политика

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
РИА Новости 22:09
Политика

Путин выступит на коллегии Минобороны РФ

Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве сообщается на сайте Кремля.
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Происшествия

Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

Газета.Ru 22:17
Происшествия

В Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры

Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который подозревается в получении взятки.
RT на русском 22:19
Шоу-бизнес

Фадеев удивлен тому, что Наргиз презирает Россию

Максим Фадеев прокомментировал слова Наргиз о России, пишет издание Super.
Вести Подмосковья 11:44
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

НТВ 02:45
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины, которую, по предварительной версии, на улице в городе Клинцы Брянской области застрелил муж, после чего свел счеты с жизнью, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 15:48
Общество

Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

Интерфакс 04:01
Технологии

Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков

Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
CNews 03:15
Транспорт

Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Опубликовано видео с проездом первого пассажирского поезда, проходящего по Крымском мосту. Видео публикует агентство РИА Новости Крым.
RT на русском 21:28
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК 22:49
Футбол

Суперкомпьютер определил лучшего игрока между Месси и Роналду

Профессора университета KU Leuven и специалисты SciSports с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, кто является лучшим игроком — капитан «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Матч ТВ 21:27
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына

Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.
ТВ Центр 07:42
Гаджеты

Распродажа: «Эльдорадо» предлагает один из лучших недорогих смартфонов Xiaomi по беспрецедентно низкой цене

В рамках предновогодней распродажи розничная сеть «Эльдорадо» предлагает смартфоны семейства Redmi Note 8T значительно дешевле, чем в других магазинах.
Dgl.ru 10:19
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба

«Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – цитирует Нюшу журнал Hello, которому звезда дала интервью по этому поводу.
Амур.инфо вчера в 02:55
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Футбол

Брестское «Динамо» подписало Шкурина, но он перейдет в ЦСКА

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Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки

Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
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Общество

«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам

Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Primpress.ru 05:15
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию

На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Волга-Медиа вчера в 23:34
Здоровье

Безвредное новогоднее меню рекомендуют жителям Алтайского края

Следует уменьшить количество соленых продуктов и салатов с майонезом Населению Алтайского края дали простые советы, как правильно составить меню, чтобы избежать проблем со здоровьем в новогодние праздники.
АМИТЕЛ 20:42
Происшествия

Младенца нашли в подъезде дома в подмосковных Мытищах

SMINEWS в Подольске 10:28
Общество

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
РБК 16:01
Происшествия

Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Газета.Ru 16:28
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
RT на русском вчера в 22:31
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
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