Экономика
Ведомости«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин
«Газпром энергохолдинг» купил 100% производителя энергетического оборудования «РЭП холдинг» (80% принадлежало Газпромбанку), сообщил в понедельник представитель «Газпром энергохолдинга».
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«Газпром энергохолдинг» купил крупного производителя энергооборудования
Телеканал Санкт-Петербург09:55
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Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
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Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
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Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Политика
Путин выступит на коллегии Минобороны РФ
Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
В Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры
Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который подозревается в получении взятки.
Шоу-бизнес
Фадеев удивлен тому, что Наргиз презирает Россию
Максим Фадеев прокомментировал слова Наргиз о России, пишет издание Super.
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В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины, которую, по предварительной версии, на улице в городе Клинцы Брянской области застрелил муж, после чего свел счеты с жизнью, сообщает СУСК по региону.
Технологии
Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков
Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
Транспорт
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Опубликовано видео с проездом первого пассажирского поезда, проходящего по Крымском мосту. Видео публикует агентство РИА Новости Крым.
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Футбол
Суперкомпьютер определил лучшего игрока между Месси и Роналду
Профессора университета KU Leuven и специалисты SciSports с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, кто является лучшим игроком — капитан «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына
Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.
Гаджеты
Распродажа: «Эльдорадо» предлагает один из лучших недорогих смартфонов Xiaomi по беспрецедентно низкой цене
В рамках предновогодней распродажи розничная сеть «Эльдорадо» предлагает смартфоны семейства Redmi Note 8T значительно дешевле, чем в других магазинах.
Шоу-бизнес
Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба
«Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – цитирует Нюшу журнал Hello, которому звезда дала интервью по этому поводу.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Футбол
Брестское «Динамо» подписало Шкурина, но он перейдет в ЦСКА
Происшествия
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Открывший стрельбу на Лубянке Евгений Манюров провел последние часы жизни на курсах английского языка, откуда он и отправился к зданию ФСБ в центре Москвы.
Общество
«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам
Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Здоровье
Безвредное новогоднее меню рекомендуют жителям Алтайского края
Следует уменьшить количество соленых продуктов и салатов с майонезом Населению Алтайского края дали простые советы, как правильно составить меню, чтобы избежать проблем со здоровьем в новогодние праздники.
Происшествия
Младенца нашли в подъезде дома в подмосковных Мытищах
Общество
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Происшествия
Басманный суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
По версии следствия, Серебро вместе с начальником управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенантом Александром Кизлыком помогли контрабандистам, которые перевозили деньги, уйти от уголовной ответственности.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.