с чего всё началось

Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга, или 3,5%. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Происшествия Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.

Космос Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.

Политика Фонд Навального подает в суд на Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.

Политика Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17 «Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Экономика Сбербанк снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.

Экономика Госдума приняла бюджет на 2020 год Проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов прошел III чтение.

Общество Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в рамках уголовного производства о строительстве индустриального парка.

Общество Британский принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.

Общество Госдума приняла закон о многомиллионных штрафах в IT Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушения правил хранения персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Общество Кудрин отказал попрошайке в подаянии Бывший министр финансов России и глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался помогать уличному попрошайке.

Происшествия ФСБ пришла с обыском в дом главы Чеховского района Подмосковья В четверг 21 ноября сотрудники Следственного комитета по Московской области при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе района Марине Кононовой.

Происшествия Семьи погибшего и пострадавших при ЧП в Благовещенске получили выплаты Ранее в правительстве Амурской области сообщили, что семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска будет выделено 2,5 млн рублей из резервного фонда.

Происшествия В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.

Футбол Черчесов отчитал фанатов за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные возгласы болельщиков в адрес нападающего Артема Дзюбы после гостевого матча против команды Сан-Марино в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.