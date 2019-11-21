с чего всё началось

Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга, или 3,5%. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Политика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Экономика По выдаче автокредитов в России лидирует Москва В России за январь-октябрь 2019 года банки выдали автокредитов 598,5 млрд руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это 18,4% больше, чем за 10 месяцев 2018 года — 505,5 млрд руб. Лидером по объему выданных автокредитов за 10 месяцев в регионах России стала Москва (68,34 млрд руб.).

Политика Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.

Политика Фонд Навального подает в суд на Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.

Политика Госдума разрешила признавать граждан иноагентами Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Музыка В США объявлены номинанты на премию «Грэмми-2020» Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на вручение музыкальной премии «Грэмми» в 2020 году.

Игры Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx Накануне в сеть утекли слухи о грядущем анонсе новой игры во вселенной Half-Life, и в такой ситуации Valve решила не отмалчиваться: компания официально анонсировала Half-Life: Alyx - свой флагманский VR-проект по культовой франшизе.

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк в последний раз снижал ставки по ипотеке в октябре - на 0,3 процентного пункта для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка и на 0,6 процентного пункта по рефинансированию ипотечных кредитов других банков.

Происшествия Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.

Политика Малайзии предоставят доступ к материалам следствия по делу MH17 Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Малайзии направить своих специалистов для изучения данных российских экспертов по расследованию обстоятельств крушения Boeing MH17 над Донбассом.

Автоспорт Команда «Формулы-1» провела пит-стоп в невесомости Команда «Формулы-1» Aston Martin Red Bull Racing (RBR) впервые в истории в невесомости произвела замену шин на гоночном болиде.

Политика Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.