Экономика
ТАСС«Газпром газораспределение» продаст 3,5% акций «Газпрома»
Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга, или 3,5%. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".
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«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится в материалах газового холдинга.Ведомости00:29
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