Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций

Компания «Газпром газораспределение», подконтрольная «Газпрому», выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций, следует из информации на сайте раскрытия корпоративной информации. Согласно данным закрытия вчерашних торгов, стоимость акций «Газпрома» составляла 248 руб./шт.
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с чего всё началось
Компания «Газпром газораспределение», подконтрольная «Газпрому», выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций, следует из информации на сайте
 раскрытия корпоративной информации.
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