с чего всё началось

Компания «Газпром газораспределение», подконтрольная «Газпрому», выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций, следует из информации на сайте раскрытия корпоративной информации. Согласно данным закрытия вчерашних торгов, стоимость акций «Газпрома» составляла 248 руб./шт.

«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций

Происшествия Появилось видео попытки самоубийства историка-расчленителя Соколова В сети появилась видеозапись с попыткой историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова покончить с собой во время следственного эксперимента в его квартире.

Общество Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос Рязанский добавил, что ждет полета на орбиту единственной на сегодняшний день женщины в российском отряда космонавтов — Анны Кикиной.

Авто Aston Martin представил первый кроссовер Aston Martin DBX Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.

Транспорт Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".

Авто В США представлены внедорожные версии Kia Seltos Компания KIA представила на автосалоне в Лос-Анджелесе кроссовер KIA Seltos для рынка США и два его внедорожных концепта – X-Line Trail Attack Concept и X-Line Urban Concept.

Общество Власти США потребовали от двух вузов отчитаться о контактах с Россией Министерство образования США потребовало от Массачусетского технологического института (MIT) и Мэрилендского университета отчитаться о контактах с властями России, Китая, Катара и Саудовской Аравией, а также о подарках, полученных от иностранных государств.

Технологии Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Экономика В России предложили установить единую комиссию за переводы с карт Регулятор предлагает, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями, сообщает телеканал «360».