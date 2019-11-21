Экономика
Коммерсантъ«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций
Компания «Газпром газораспределение», подконтрольная «Газпрому», выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций, следует из информации на сайте раскрытия корпоративной информации. Согласно данным закрытия вчерашних торгов, стоимость акций «Газпрома» составляла 248 руб./шт.
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Панарин догнал Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ
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В поездах и самолетах России может появиться скоростной интернет
Беспроводной доступ к высокоскоростному интернету планируют обеспечить в поездах и самолетах России, сообщила пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) газете «Известия».
Происшествия
В больнице Нижнего Тагила из-за врачебной ошибки скончался кардиолог
Ольга Николаевна, жена кардиолога, приехала навестить мужа после операции.
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«Звездный путь 4» снимет автор «Фарго» и «Легиона»
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Зарплаты в России растут, но реальные доходы граждан остаются прежними, заявил Владимир Путин.
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Общество
Минздрав ужесточил правила получения справок для водителей
Пройти комиссию смоленским водителям будет сложнее и дороже Минздрав ужесточил правила получения медицинских справок для оформления водительских прав.
Политика
Зеленский пообещал вернуть технику на прибывшие из России корабли
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков, чтобы осмотреть три корабля, которые вернулись из России после задержания.
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Оскорблявшим Дзюбу фанатам могут запретить посещать Евро-2020
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Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе
Как РПЦ боролась за уроки православия Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" стал обязательным для четвероклассников с 1 сентября 2012 года.
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Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар
По информации ведомства, огонь вспыхнул на территории двухэтажного торгового павильона. Сообщение в экстренные службы поступило в 7:47 мск.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых российских Instagram-блогеров
Рейтинг российских блогеров, зарабатывающих в сети Instagram, возглавила Ксения Собчак.
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Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
Здоровье
Более 10 тыс. человек за неделю заболели ОРВИ в Ростовской области
В Ростовской области за прошедшую неделю с 11 по 17 ноября медики приняли 10,1 тыс. человек с заболеванием ОРВИ.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись
Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Авто
Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу
Как утверждает хозяин автомобиля, эту машину сделали в Тольятти в 1986 году, в первый месяц после запуска "ноль восемьдесят третьей" модификации.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
Происшествия
Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков
В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка».
Политика
Байден решил не преследовать Трампа в случае победы на выборах
Член демократической партии, кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что не намерен давать указание генпрокурору открыть расследование против действующего американского лидера Дональда Трама в случае своей победы в президентской гонке в 2020 году.
Политика
Путин назвал современные технологии добычи сланцевой нефти варварскими
Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
Футбол
Юный защитник «Аякса» удивил болельщиков своими габаритами
14-летний защитник амстердамского «Аякса» Дэвид Исмон поразил футбольный мир своим ростом.
Политика
Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа
Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Фигурное катание
Загитова и Косторная начали тренировку на Гран-при Японии
В 7:00 по московскому времени на лёд вышли девушки, в числе которых три россиянки — Алина Загитова, Алена Косторная и Софья Самодурова.
Здоровье
В Новгородской области появится программа по профилактике заболеваний
В Новгородской области появится программа по профилактике заболеваний.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») при строительстве объектов космодрома Восточный.
Политика
В Совфеде ответили на заявление эстонского политика о территориях
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал в беседе с RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и должна их «вернуть».
Космос
Составлена первая карта поверхности Титана
Ученые из США составили на основе данных миссии «Кассини» первую карту поверхности спутника Сатурна Титана, пишет журнал Nature Astronomy.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.