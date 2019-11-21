Компания «Газпром газораспределение», подконтрольная «Газпрому», выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций, следует из информации на сайте раскрытия корпоративной информации. Согласно данным закрытия вчерашних торгов, стоимость акций «Газпрома» составляла 248 руб./шт.

«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций

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