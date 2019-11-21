Экономика
РБК«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг). Накануне, 20 ноября, стоимость такого пакета на бирже составляла 211 млрд руб.
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с чего всё началось
Компания "Газпром газораспределение" выставила на Московскую биржу 3,59% казначейский акций "Газпрома", сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.Вести.Финанс01:56
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
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США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Экономика
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С россиян за последние пять Федеральная налоговая служба (ФНС) начала собирать налоги в полтора раза больше.
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Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
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Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей
"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.
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Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Происшествия
В Крыму старшеклассник умер во время урока
Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
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Авто
Новое поколение Hyundai Sonata стало дороже в России
Hyundai Sonata в новом поколении подорожала не только сама по себе, но она еще и на 154 000 рублей дороже Kia Optima, чей ценник начинается от 1 344 900 рублей.
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На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
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Группа «Каста» записала видеообращение с альтернативным гимном России, адресованное президенту страны Владимиру Путину.
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Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей
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Nissan отзывает автомобили по всему миру
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Политика
Российский военный задержан ФСБ за шпионаж в пользу Украины
Согласно заявлению Центра общественных связей ведомства, задержанный, являющийся военнослужащим Южного военного округа, подозревается в ведение шпионажа в пользу иностранного государства и государственной измене.
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Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.