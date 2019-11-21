Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома». Общая стоимость акций составляет около 850,59 млн. долларов.

Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Политика Вучич прокомментировал скандал с «российским шпионом» в Сербии Сербия не изменит политику по отношению к России, заявил президент Александр Вучич после заседания Совбеза страны на фоне "сообщений о шпионском скандале" с участием "российского разведчика".

Наука Кетогенная диета защитила от гриппа мышей Исследователи заразили мышей вирусом гриппа и кормили и по кетогенной диете, в итоге именно эта группа грызунов оказалась самой выживаемой, пишет издание The Daily Mail.

Общество Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.

Финансы Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.

Наука Названа основная причина возникновения рака Специалисты установили, что причиной возникновения рака становится взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах, пишут «Известия» со ссылкой на MedicalXpressэ MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов.

Общество Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .

Общество Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, назвав данные правила "чушью" и обратив внимание Минздрава, инициировавшего принятие новых правил медосмотра, что стоимость медицинских документов увеличилась до размера половины минимального размера оплаты труда.

Происшествия Легковушка врезалась в поезд на Сахалине Легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд в населенном пункте Палево в Сахалинской области 21 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Политика Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.

Общество Путин увел Доронину с награждения в Кремле Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.

Экономика Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 22 ноября текущего года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.