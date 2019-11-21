Экономика
ГЛАС.RU«Газпром газораспределение» продаст акции «Газпрома»
Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома». Общая стоимость акций составляет около 850,59 млн. долларов.
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Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Происшествия
В Одесском заливе терпит бедствие танкер «Делфи» под флагом Молдавии
Танкер "Делфи" под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе.
Политика
Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа
Американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что президент США Дональда Трамп не заслуживает импичмента, так как невиновен.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с «российским шпионом» в Сербии
Сербия не изменит политику по отношению к России, заявил президент Александр Вучич после заседания Совбеза страны на фоне "сообщений о шпионском скандале" с участием "российского разведчика".
Наука
Кетогенная диета защитила от гриппа мышей
Исследователи заразили мышей вирусом гриппа и кормили и по кетогенной диете, в итоге именно эта группа грызунов оказалась самой выживаемой, пишет издание The Daily Mail.
Общество
Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
Финансы
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Авто
В США представлен новый электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E
Состоялась официальная премьера нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E.
Политика
Трамп продлил временное финансирование правительства США до 20 декабря
Президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.
Наука
Названа основная причина возникновения рака
Специалисты установили, что причиной возникновения рака становится взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах, пишут «Известия» со ссылкой на MedicalXpressэ MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Авто
Представили электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback
Немецкая компания Audi представила новый электрический купе-кроссовер Audi e-Tron Sportback.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Общество
Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы
Участника песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберела Ооржака, представляющего Россию, выписали из больницы в Польше.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся ситуацию, назвав данные правила "чушью" и обратив внимание Минздрава, инициировавшего принятие новых правил медосмотра, что стоимость медицинских документов увеличилась до размера половины минимального размера оплаты труда.
Происшествия
Легковушка врезалась в поезд на Сахалине
Легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд в населенном пункте Палево в Сахалинской области 21 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Общество
Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя
В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор выступили с поддержкой данной инициативы.
Общество
Путин увел Доронину с награждения в Кремле
Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.
Шоу-бизнес
В новом клипе Rammstein появится Лобода
Экономика
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 22 ноября текущего года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Здоровье
Назван простой способ снизить риск сердечных заболеваний
Медики в США пришли к выводу, что употребление бобовых, включая горох и чечевицу, поможет предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.
Здоровье
Медосмотры водителей хотят проводить дистанционно
Новый правовой институт— медицинский дистанционный контроль параметров состояния здоровья работника пока что будет опробирован на водителях общественного транспорта.