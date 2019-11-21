Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Газпром газораспределение» продаст акции «Газпрома»

Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома». Общая стоимость акций составляет около 850,59 млн. долларов.
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«Газпром» покупают вторично

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Что будет с «Газпромом» после продажи крупного пакета его акций

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«Газпром» собрал заявки на пакет своих акций почти на 240 млрд руб

РБК11:30
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В Одесском заливе терпит бедствие танкер «Делфи» под флагом Молдавии

Танкер "Делфи" под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе.
Вести.Ru 19:15
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Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа

Американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что президент США Дональда Трамп не заслуживает импичмента, так как невиновен.
Газета.Ru вчера в 17:44
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Сербия не изменит политику по отношению к России, заявил президент Александр Вучич после заседания Совбеза страны на фоне "сообщений о шпионском скандале" с участием "российского разведчика".
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Кетогенная диета защитила от гриппа мышей

Исследователи заразили мышей вирусом гриппа и кормили и по кетогенной диете, в итоге именно эта группа грызунов оказалась самой выживаемой, пишет издание The Daily Mail.
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Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Lenta.ru 18:01
Общество

Архив адмирала Колчака продали на аукционе во Франции за €3 млн

РБК 19:18
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В США представлен новый электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E

Состоялась официальная премьера нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E.
Тарантас Ньюс вчера в 16:05
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Трамп продлил временное финансирование правительства США до 20 декабря

Президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.
Телеканал 360° 18:22
Наука

Названа основная причина возникновения рака

Специалисты установили, что причиной возникновения рака становится взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1, который покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах, пишут «Известия» со ссылкой на MedicalXpressэ MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов.
Кубанские новости 19 ноября в 23:33
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Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
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Znak.com 13:06
Авто

Представили электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback

Немецкая компания Audi представила новый электрический купе-кроссовер Audi e-Tron Sportback.
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В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

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Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Общество

Российского участника детского «Евровидения» выписали из больницы

Участника песенного конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберела Ооржака, представляющего Россию, выписали из больницы в Польше.
Lenta.ru 16:37
Общество

Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей

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Происшествия

Легковушка врезалась в поезд на Сахалине

Легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд в населенном пункте Палево в Сахалинской области 21 ноября, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).
REGNUM 19:07
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM 15:39
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС 08:11
Общество

Минфин не поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя

В свою очередь Минздрав и Роспотребнадзор выступили с поддержкой данной инициативы.
Газета.Ru 16:31
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Путин увел Доронину с награждения в Кремле

Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.
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Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

РБК 16:36
Шоу-бизнес

В новом клипе Rammstein появится Лобода

Свободная Пресса 19:24
Экономика

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 22 ноября текущего года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ 14:21
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Назван простой способ снизить риск сердечных заболеваний

Медики в США пришли к выводу, что употребление бобовых, включая горох и чечевицу, поможет предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.
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Здоровье

Медосмотры водителей хотят проводить дистанционно

Новый правовой институт— медицинский дистанционный контроль параметров состояния здоровья работника пока что будет опробирован на водителях общественного транспорта.
Бизнес.Ру 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
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