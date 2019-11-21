Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Газпром газораспределение» продаст акции «Газпрома»

Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома». Общая стоимость акций составляет около 850,59 млн. долларов.
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Сербия не намерена вступать в НАТО или ОДКБ, страна привержена политике военного нейтралитета, заявил глава государства Александр Вучич.
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Нетаньяху назвал выдвинутые против него обвинения попыткой переворота

21 ноября генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
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Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил композитору Александре Пахмутовой высшую государственную награду — орден Андрея Первозванного.
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Аргентинский игрок «Зенита» назвал Кокорина великолепным футболистом

Нападающий петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси поделился мнением об одноклубнике Александре Кокорине.
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Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
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Прототип ракеты SpaceX Mk1 взорвался в ходе наземных испытаний

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