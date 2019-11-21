Экономика
ГЛАС.RU«Газпром газораспределение» продаст акции «Газпрома»
Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома». Общая стоимость акций составляет около 850,59 млн. долларов.
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Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
Общество
Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
Игры
Первый трейлер Half-Life: Alyx подтвердил дату выхода игры
Компания Valve опубликовала первый трейлер предстоящей игры Half-Life: Alyx. Ролик был выложен 21 ноября на YouTube-канале компании.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани
Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Политика
Вучич заявил об отказе Сербии вступать в НАТО или ОДКБ
Сербия не намерена вступать в НАТО или ОДКБ, страна привержена политике военного нейтралитета, заявил глава государства Александр Вучич.
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
Политика
Нетаньяху назвал выдвинутые против него обвинения попыткой переворота
21 ноября генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Общество
Путин вручил Пахмутовой высшую госнаграду — орден Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил композитору Александре Пахмутовой высшую государственную награду — орден Андрея Первозванного.
Технологии
Павел Дуров порекомендовал удалить WhatsApp
Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров советует россиянам удалить со смартфонов WhatsApp.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Общество
Российский программист Лисов приговорён в США к четырем годам тюрьмы
В США суд приговорил российского программиста Станислава Лисова, экстрадированного из Испании, к четырем годам тюрьмы, сообщает РИА Новости.
Хоккей
«Спартак» забросил семь шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ
Московский "Спартак" на своем льду разгромил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Футбол
Аргентинский игрок «Зенита» назвал Кокорина великолепным футболистом
Нападающий петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси поделился мнением об одноклубнике Александре Кокорине.
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Космос
Прототип ракеты SpaceX Mk1 взорвался в ходе наземных испытаний
Звездолет (Starship) Mk1 – первая опытная полномасштабная ракета частной компании SpaceX не выдержала испытания топливной системы и взорвалась.
Происшествия
Оставившую в парке ребенка женщину отправят на принудительное лечение
Сотрудники следственного комитета настоят на принудительном лечении женщины, которая оставила маленького ребенка на территории столичного парка «Лосиный остров».
Теннис
Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Россияне сыграют с Сербией, которая выиграла группу A. Россия в групповом турнире выиграла у Хорватии (3-0) и уступила Испании (1-2) и завершила турнир на втором месте.
Политика
Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Происшествия
Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован
Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.