Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Газпром газораспределение» продаст акции «Газпрома»

Сегодня стало известно, что компания «Газпром газораспределение» собирается продать на московской биржевой площадке 3,5% обыкновенных акций «Газпрома». Общая стоимость акций составляет около 850,59 млн. долларов.
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