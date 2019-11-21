Экономика

ВедомостиВедомости«Газпром газораспределение» продаст 3,6% акций «Газпрома»

«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится в материалах газового холдинга.
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«Газпром газораспределение» выставит на продажу на Московской бирже 850,59 млн, или 3,59%, обыкновенных акций «Газпрома», говорится
 в материалах газового холдинга.
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